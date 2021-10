Dobry czas dla firm technologicznych

Innowacyjne biznesy w Europie Środkowo-Wschodniej rosną jak szalone, a wyceny spółek tego typu przebiły 186 mld euro. To 19 razy więcej niż w 2010 roku. Pod względem liczby transakcji i dużych graczy prym w regionie wiedzie Polska - informuje "Rzeczpospolita".

Autor: Rzeczpospolita/PAP

Data: 29-10-2021, 08:35

Innowacyjne biznesy w Europie Środkowo-Wschodniej rosną jak szalone, a wyceny spółek tego typu przebiły 186 mld euro fot. Shutterstock

Gazeta pisze, że 2021 r. będzie rekordowy pod względem inwestycji venture capital na polskim rynku. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prognozuje, że łącznie do startupów trafi około 2,5 mld zł, a to o prawie jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Jak twierdzi Paweł Borys, prezes PFR, to dużo, bo jeszcze parę lat temu poziom zaangażowania funduszy VC nie przekraczał 200 mln zł.

"Polski rynek dojrzewa, coraz większe podmioty pozyskują w ten sposób kapitał" - zaznacza Borys.

Rośnie polski rynek firm technologicznych

Dziennik podkreśla, że szeroki strumień pieniędzy od inwestorów sprawia, że rynek firm technologicznych w Polsce i regionie szybko rośnie. "Takie spółki w Europie Środkowo-Wschodniej wyceniane są już na przeszło 186 mld euro, a to 19 razy więcej niż w 2010 r." - czytamy w gazecie.

"Z najnowszego raportu Google, Atomico i Dealroom wynika, że finansowanie takich dużych startupów tylko w I połowie br. skoczyło ponaddwukrotnie. Wśród 30 najbardziej wartościowych firm technologicznych w regionie najwięcej, bo aż dziewięć, jest z Polski" - pisze "Rz".

Jak dodaje, na liście liderów są m.in. giganci e-handlu i logistyki: Allegro, InPost, Eobuwie, a także producenci gier wideo, jak CD Projekt, Techland czy Ten Square Games. Ale serwis branżowy Vestbee wskazuje, że nasz kraj prowadzi również pod względem liczby transakcji na rynku młodych innowacyjnych spółek. W III kwartale br. było ich nad Wisłą aż 111, dla porównania w drugiej Estonii - 26, a w trzeciej Litwie - 13.