Dobry Produkt 2020: Rusza głosowanie internautów!

Forum Rynku Spożywczego i Handlu już 3-4 listopada 2020 r. Zapraszamy do udziału!

Jaki "Dobry Produkt" przypadnie do gustu internautom? Rywalizacja obejmuje 15 produktów żywnościowych, wyselekcjonowanych przez Jury konkursu spośród blisko 160 zgłoszeń.

Każdy internauta może oddać jeden głos. Głosując, można wybrać minimum jeden a maksimum 3 produkty. Głosowanie trwa do 23 października 2020 r. do godziny 12:00. Produkt, który zyska największe uznanie w oczach internautów, zostanie nagrodzony dodatkowym certyfikatem "Certyfikat Dobry Produkt - wybór internautów". Zachęcamy do zagłosowania.

Wyboru 15 nagrodzonych firm i produktów dokonało grono uznanych ekspertów, szefów kuchni i influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną. Przyznając Certyfikaty Dobry Produkt Jury nagradza i tym samym wskazuje najciekawsze produkty spożywcze, wyróżniające się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą przeznaczone na rynek detaliczny i HoReCa.

Laureatów konkursu ogłosimy w trakcie Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu (3 listopada 2020 r.).