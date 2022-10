Dobry Start. Do kiedy można składać wnioski?

Autor: oprac. MB

Data: 11-10-2022, 10:49

Do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory ZUS wypłacił już blisko 1,3 mld zł na wyprawki szkolne dla 4,2 mln uczniów w ramach programu Dobry Start.

ZUS: wciąż można składać wnioski o wyprawkę szkolną; wypłacono już 1,3 mld zł /fot. shutterstock