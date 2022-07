Dodatek węglowy ma wesprzeć odbiorców w zw. z wysokimi cenami energii

Jak poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, dalsza ochrona indywidualnych odbiorców to cel nowego dodatku węglowego. Wsparcie finansowe w wysokości 3 000 zł wspomoże budżety domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub węglopochodne.

"Gminy będą przekazywać środki gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego" - informuje minister Anna Moskwa.

"Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie złożyć do 30 listopada 2022 r. do gminy. Ta natomiast będzie miała maksymalnie miesiąc na jego wypłatę. Co ważne, warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków" - dodała.

Jednym z elementów nowej tarczy antyinflacyjnej ma być wydłużenie taryf dla wrażliwych odbiorców gazu. Chodzi o uchwaloną w piątek przez Sejm nowelę ustawy w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. "W przepisach tej ustawy proponujemy wydłużenie do 2027 r. taryf na gaz dla indywidualnych odbiorców gazu, wspólnot mieszkaniowych, szkół, szpitali itp.".

"Podobnie jak w ubiegłym roku przygotowujemy rozwiązania dla tarczy antyinflacyjnej, która dotyczyć będzie nie tylko prądu, ale też innych rozwiązań. Pakiet ten ma być skierowany do szerokiego grona odbiorców i pozwolić przejść przez ten trudny okres, związany z agresją Putina na Rosję. Chcemy przyjąć pakiet jeszcze w tym roku" - przyznaje minister Moskwa.

Obecnie z obowiązującego dodatku osłonowego, którego celem jest niwelowanie rosnących cen energii i żywności, mogą skorzystać właściciele gospodarstw domowych, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek do 31 października br.

Resort klimatu i środowiska wkrótce ruszy z kampanią związaną z oszczędzaniem energii na poziomie gospodarstw domowych. "Wielu z nas nie jest przyzwyczajonych do oszczędzania energii i wody, a na poziomie pojedynczych gospodarstw możemy dużo zrobić, aby to zmienić. Wiele budynków w Polsce nie jest też prawidłowo docieplonych. Często nie trzeba przeprowadzać pełnej termomodernizacji, aby poprawić ich efektywność energetyczną. Czasem pomóc może dodatkowa warstwa docieplająca dach. Nie zdajemy sobie sprawy jak drobne sprawy mogą wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej i co za tym idzie na oszczędności z tego wynikające. Wkrótce zainaugurujemy kampanię, która opierać się będzie m.in. na rekomendacjach Międzynarodowej Agencji Energii" - dodała szefowa MKiŚ.