Dodatki barwiące bio wpisują się w ogólny trend europejski

W żywności używane są 3 grupy substancji barwiących:

1) barwniki syntetyczne otrzymywane w drodze syntezy chemicznej (deklaracja z nr E)

2) barwniki naturalne otrzymywane w drodze selektywnej ekstrakcji z materiału pochodzenia naturalnego (deklaracja z nr E)

3) żywność barwiąca – składniki pochodzenia naturalnego otrzymane z owoców, warzyw i innych części jadalnych roślin i uzyskanych przy użyciu metod fizycznych i wody, bez selektywnej ekstrakcji czy dodatków chemicznych (deklaracja bez nr E)

- To właśnie ta trzecia grupa, czyli żywność barwiąca, zyskuje w ostatnich latach większe zainteresowanie producentów żywności i konsumentów. Oczywiście wynika to z trendu czyszczenia etykiety (tzw. clean label) oraz z dążenia do używania produktów naturalnych i jak najmniej przetworzonych. Ostatnie badania konsumenckie wyraźnie wskazują na coraz większą niechęć konsumentów do żywności zawierającej sztuczne dodatki – mówi Marcin Bartłomiejczak.

W Europie żywność barwiąca uważana jest za pełnowartościowy składnik żywności, a nie dodatek do żywności. Nawet jeśli jest stosowana do barwienia to jest oznaczona na etykiecie jako składnik np. koncentrat soku czarnej marchwi. W USA interpretacja jest inna. Każda substancja służąca do barwienia jest traktowana tak samo. Oczywiście można stosować żywność barwiącą i deklarować np. koncentrat soku czarnej marchwi lecz należy dopisać cel zastosowania („dla nadania barwy").

Wskazuje, że trend BIO jest najsilniejszy w krajach Europy zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja, ale w Polsce również jest już obecny. Konsumenci krajów Europy w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyli zakupy produktów BIO o około 25-30 %. W Polsce certyfikowana żywność BIO jest jeszcze małym segmentem, odpowiadającym za 0,4% rynku spożywczego. Ma on jednak bardzo duże perspektywy wzrostu, bo rośnie szybciej niż rynek konwencjonalny. Odpowiedzią na te trendy konsumenckie jest żywności barwiącej w standardzie BIO, które oferuje Kaczmarek-Komponenty. Firma korzysta z bogatego portfolio opracowanego przez Diana Food. BIO koncentraty soków warzywnych zostały stworzone dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w uprawie, selekcji nasion i ścisłej współpracy z farmerami.

Oferta żywności barwiącej zapewnia:

- pełną identyfikowalność (full traceability)

- wysoką zawartość pigmentu

- czystą, krótką etykietę (lista składników)

- brak dodatku kwasu cytrynowego

- niski wpływ na smak wyrobu finalnego.

- Trend bio i nastawienie prozdrowotne to kluczowe argumenty, które przemawiają za stosowaniem żywności barwiącej. Jednym z najważniejszych powodów jej używania pozostaje natomiast fakt, że kolor pozwala wyróżnić produkt na tle wyrobów konkurencji – mówi Marcin Bartłomiejczak.