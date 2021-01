Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 lutego

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 31 stycznia.

Z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że z zasiłku będzie można skorzystać do 14 lutego.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Zgodnie z przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 14 lutego z trzema wyjątkami. Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych; działać będą mogły instytucje kultury - muzea i galerie sztuki; przestają natomiast obowiązywać godziny dla seniora.

Szef MZ zapowiedział, że za dwa tygodnie będą podejmowane kolejne decyzje w sprawie obostrzeń.