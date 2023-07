Dokument "Ziarno świadomości" Rafała Smykowskiego i Filipa Koneckiego otrzymał nagrodę miesiąca w kategorii najlepszy film o ochronie środowiska w ramach Cannes World Film Festival. "To dopiero początek naszej festiwalowej drogi" - zapowiadają twórcy.

Listę laureatów opublikowano na stronie internetowej Cannes World Film Festival. W kategorii najlepszy film o ochronie środowiska nagrodę miesiąca otrzymał niezależny, pełnometrażowy dokument "Ziarno świadomości" Rafała Smykowskiego i Filipa Koneckiego.

"Osią dokumentu jest inspirująca sylwetka Pedra Dogora - rolnika-idealisty (ale z konkretnymi rozwiązaniami), poświęcającego się ochronie różnorodności nasion, uzdrawiania gleb, dbania o życie biologiczne i +zarażania+ swoją pasją innych. Jego oczami przyglądamy się globalnemu systemowi produkcji żywności, rujnującej gleby chemizacji, absurdom dystrybucji, ale przede wszystkim szansom i nadziejom na wzmocnienie lokalnej gospodarki" - czytamy w opisie filmu.

Na profilu dokumentu na Facebooku podkreślono, że nagrodzony obraz powstał "dzięki wierze w ideę lokalnej współpracy, szacunku dla natury i tego, co w ludziach najwspanialsze". "To dopiero początek naszej festiwalowej drogi, którą rozpoczynamy po to, by promować zmianę filozofii w kierunku wspierania oddolnych inicjatyw i wspólnoty opartej na wartości. Jak się okazuje, przekazywane przez nas treści, a także filmowa forma, mają wymiar uniwersalny" - zwrócili uwagę twórcy.

Reżyserzy zapowiedzieli również letnią trasę objazdową po Polsce, w ramach której "Ziarno świadomości" będzie można obejrzeć m.in. we Wrocławiu, Przygórzu, Kłodzku, Bolimowie i Warszawie.Cannes World Film Festival to comiesięczny i coroczny konkurs poświęcony filmom fabularnym, niezależnym, dokumentalnym, eksperymentalnym, krótkometrażowym, a także teledyskom, reklamom oraz serialom internetowym i telewizyjnym. Przedsięwzięcie ma promować "wschodzące talenty, przyszłą falę filmowców zasługujących na uznanie". W przeszłości laureatami festiwalu były również gwiazdy takie jak Clint Eastwood, Joaquin Phoenix i Jennifer Lopez.