17 dolnośląskich gmin otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego i ministerstwa sportu na budowę Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności, czyli tras służących doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności to kolejny program promujący sport, rekreację i turystykę w regionie.

"Mieliśmy wcześniej +Dolny Śląsk dla Królowej sportu+, w ramach którego powstały 42 boiska lekkoatletyczne, a także +Dolnośląski Delfinek+, polegający na budowie przyszkolnych krytych pływalni. Tym razem proponujemy pomoc w stworzeniu Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności, na których w sposób bezpieczny dzieci i młodzież szkolna, a także wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z przygotowanych tras i infrastruktury rowerowej" - powiedział Przybylski.

Koszt budowy jednego parku rowerowego to około 900 tys. zł. Gminy, które starały się o dofinasowanie, mogły otrzymać z budżetu województwa do 33 proc. wartości takiej inwestycji, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Dofinansowanie z resortu sportu to również 33 proc. wartości inwestycja, ale w tym przypadku nie więcej niż 400 tys. zł.

Jak podano, na terenie każdego Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności znajdą się trasy i przeszkody dostosowane do różnych grup wiekowych oraz ich umiejętności. W ramach inwestycji powstanie trasa główna o zróżnicowanej trudności, zawierająca co najmniej 10 różnych przeszkód terenowych, a także dodatkowe elementy, jak np.: trasy typu single track i pump track, trasy pump mini (dla dzieci 4-7 lat), plac manewrowy, szatnia oraz oświetlenie trasy głównej i placu manewrowego - wskazano.

"Rowerowe parki umiejętności będą uzupełnieniem istniejącej już rowerowej infrastruktury w postaci single tracków, czy innych oznakowanych i utrzymywanych tras rowerowych. Inwestycja przyczyni się, do popularyzacji kolarstwa, poprawy jakości i bezpieczeństwa szkolenia dzieci i młodzieży oraz rozwoju talentów na miarę olimpijki Mai Włoszczowskiej, która wspiera nas w realizacji tego projektu" - powiedział członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

W parkach mają być też prowadzone zajęcia promujące kolarstwo górskie oraz szkolenia z tej dyscypliny sportu. "Parki rowerowe planowane są do zrealizowania we wszystkich częściach województwa, zwłaszcza w południowej części. Chcemy, aby dostęp do infrastruktury rowerowej był szeroki i powszechny. Nasze województwo ma doskonałe warunki topograficzne, krajobrazowe, aby rozwijać swoją infrastrukturę rowerową. Chcemy być rowerową stolicą Polski" - powiedział wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Samorząd województwa dolnośląskiego na realizację tego programu przeznaczy 9 mln zł. W tym roku, w ramach pierwszego naboru, gminy otrzymają dofinansowania o łącznej kwocie prawie 4,5 mln zł. Tyle samo pieniędzy ma trafić do gmin, które będą zainteresowane budową parków rowerowych, również w roku 2024.