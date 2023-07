37 ofert złożono w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od Kobierzyc do Łagiewnik na Dolnym Śląsku - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z czwartkowym komunikatem GDDKiA otwarto oferty w przetargach na budowę trzech odcinków trasy S8 o łącznej długości 32,5 km. Chodzi o odcinki: Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe, Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski oraz Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód.

Jak podano, w przetargu na odcinek Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe wpłynęło 12 ofert. Najniższa opiewała na kwotę ponad 309 mln zł, a najwyższa na ponad 437 mln zł. "Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 516 mln 867 tys. 857,14 zł" - podano.

Również 12 wykonawców chce się podjąć zaprojektowania i budowy odcinka Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski. Tu najniższa oferta to ponad 401 mln zł, a najwyższej ponad 547 mln zł. Budżet tej inwestycji to ponad 718 mln zł.

Na trzeci odcinek: Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód - wpłynęło 13 ofert. Oferenci proponują za wykonanie tej inwestycji od ponad 355 mln zł do ponad 521 mln zł. Kosztorys dla tego odcinka opiewał na ponad 677 zł.

W komunikacie podano, że podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w IV kwartale 2023 r. Inwestycje będą prowadzone w systemie "projektuj i buduj". Czas realizacji to 39 miesięcy z włączeniem okresów zimowych.

Docelowo droga ekspresowa S8 do Wrocławia do Kłodzka będzie liczyć 87 km i będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka drogi AOW/S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłem Kobierzyce Północ a węzłem Łagiewnikami Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu.

Przetargi na kolejne odcinki, od Łagiewnik do Barda, zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. "W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, dla którego jeszcze nie złożyliśmy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla tego odcinka będziemy kontynuować prace projektowe po przeanalizowaniu połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku" - podała GDDKiA.

Zakończenie całej inwestycji na trasie Wrocław - Kłodzko i oddanie jej do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. Ponadto w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.