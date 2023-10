4,7 mln zł samorząd woj. dolnośląskiego przeznaczył na zakup nowoczesnych mammografów oraz na dostosowanie pomieszczeń do ich pracy. W poniedziałek uruchomiono takie pracownie w Strzelinie i Trzebnicy, a niedługo badania ruszą też w Lwówku Śl. i Lubaniu.

W przesłanym w poniedziałek przez służby prasowe komunikacie poinformowano, że samorząd woj. dolnośląskiego wspólnie z marszałkowskim szpitalem - Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii realizuje projekt rozwijający opiekę onkologiczną nad kobietami w zakresie leczenia raka piersi.

"Celem projektu jest ułatwienie dostępności do badań profilaktycznych w powiatach, w których do tej pory nie było możliwości wykonywania badań w stacjonarnych pracowniach mammograficznych. Pracownie zostaną uruchomione w powiatach: trzebnickim, strzelińskim, lwóweckim oraz lubańskim. Inwestycja obejmowała dostosowanie pomieszczeń oraz zakup nowoczesnych mammografów cyfrowych za 4,7 mln złotych. Środki pochodziły ze środków unijnych REACT-EU" - czytamy w komunikacie.

W poniedziałek z planowanych czterech pracowni uruchomiono dwie pierwsze - w Trzebnicy i Strzelinie. Kobiety mieszkające w powiecie trzebnickim mogą korzystać z badania mammograficznego w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, natomiast w powiecie strzelińskim w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Strzelinie.

"Celem podjętych działań jest rozwijanie dostępności profilaktyki onkologicznej. W miejscach, w których do tej pory nie było takiej możliwości, mamy już nowoczesne stacjonarne pracownie mammograficzne. Chcemy, aby kobiety, niezależnie od miejsca zamieszkania, miały swobodny dostęp do profilaktyki. Tworzymy również kompleksowe rozwiązanie. Pracownie będą prowadzone przez zespół Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii co umożliwi opiekę i leczenie w sytuacji, gdy badanie profilaktyczne, wykaże taką konieczność" - powiedział cytowany w komunikacie wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Jak podano, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zapewniło w każdym z czterech powiatów najwyższej jakości mammograf cyfrowy wraz z całą infrastrukturą niezbędną do obsługi pacjenta: zespół radiologów, telemedycyna, wyspecjalizowany personel w powiatach. Zespół Radiologów z Breast Unit zlokalizowanym w DCOPiH przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu zajmie się oceną i analizą badań profilaktycznych wykonywanych w powiatach. W przypadku podejrzenia nowotworu pacjentka będzie zaproszona do Breast Unit na badania pogłębione, zatem zostanie jej zapewniona kompleksowa opieka.

"Wreszcie mieszkanki powiatu strzelińskiego i trzebnickiego nie będą musiały już pokonywać kilkudziesięciu kilometrów, żeby skorzystać z badań profilaktycznych. Jest to przykład, że da się w sprawach ważnych dla Was, drogie Panie, po prostu współpracować. I za tę inicjatywę i za tą współpracę bardzo dziękuję" - powiedziała posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

"Profilaktyka jest niezmiernie istotna w zakresie obniżania ryzyka zachorowań na raka piersi. Niezmiernie się cieszę, że powiaty strzeliński i trzebnicki, które nie miały wcześniej pracowni mammograficznej, teraz będą ją posiadać, przede wszystkim z ogromnym pożytkiem dla mieszkanek tych powiatów. Inwestycja w zdrowie i profilaktykę pozostaje naszym priorytetem" - powiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Stanowi w Polsce około 23 proc. wszystkich zachorowań i jest odpowiedzialny za około 14 proc. zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia, program profilaktyki raka piersi zostanie rozszerzony o kolejne grupy wiekowe. Od 1 listopada 2023 roku kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnej mammografii.