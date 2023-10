Dwa wrocławskie szpitale na rozwój infrastruktury onkologicznej otrzymają 400 mln zł z Funduszu Medycznego. Dzięki temu rozwinięta zostanie diagnostyka molekularna i chirurgia robotowa w DCOPiH. Wybudowana zostanie też nowoczesna siedziba kliniki hematologii dla dorosłych w szpitalu uniwersyteckim.

Resort zdrowia rozstrzygnął w piątek konkurs na dofinansowanie placówek onkologicznych z Funduszu Medycznego. 19 podmiotów w całej Polsce w 15 województwach otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 4,2 mld zł.

W tym gronie są dwa szpitale we Wrocławiu: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (227 mln zł) oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny (171 mln zł). Pierwsza z tych placówek wybuduje nowoczesne laboratorium diagnostyki molekularnej i zakupi system chirurgii robotowej wraz z wyposażeniem.

Natomiast USK wybuduje przy ul. Borowskiej nową siedzibę dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku dla dorosłych pacjentów, która obecnie znajduje się w zabytkowym kampusie na ul. Pasteura. Obiekt będzie miał 13 tys. m kw. i zmieści nie tylko część szpitalną, ale również laboratoryjną.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak pogratulował obu dyrektorom złożenia dobrej oferty konkursowej, dzięki czemu z 4,2 mld zł przeznaczonych na rozwój infrastruktury onkologicznej trafi aż 400 mln zł na Dolny Śląsk. "Wierzę, że to jest dobry dzień dla mieszkańców Dolnego Śląska. Wszystkim zaangażowanym w ten konkurs, dyrektorom, organom prowadzącym szpitale gratuluję tego dzisiejszego zwycięstwa" - powiedział.

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśliła, że jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że zdobycie dofinansowania na budowę nowej siedziby dla kliniki USK będzie nierealne.

"Pamiętam, jak przed kilkoma miesiącami z prof. Tomaszem Wróblem rozmawialiśmy o tym, to oboje mieliśmy chyba nikłą nadzieję, że to się uda. Natomiast dziękuję za pańską pracę tutaj i za to, co robicie dla Dolnoślązaków. Można dziś powiedzieć udało się, gratuluję. Składam gratulacje na pańskie ręce i niech służy to pacjentom, którzy są pod pańską opieką" - powiedziała Stachowiak-Różecka.

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski ocenił, że przeznaczenie 400 mln zł budowę dwóch placówek onkologicznych we Wrocławiu to bardzo istotne wydarzenie.

"Wielokrotnie z panem prof. Wróblem i rektorem prof. Ponikowskim rozmawialiśmy, że jest konieczność na Dolnym Śląsku podnoszenia warunków leczenia hematologicznego. I to teraz staje się faktem. To kolejny etap, na który długo czekaliśmy, a teraz staje się rzeczywistością" - powiedział Krzyżanowski.

Dodał, że w DCOPiH powstanie nowy budynek z nowoczesnym laboratorium, dzięki czemu będą możliwe badania molekularne, które dotąd nie były w tej placówce wykonywane. Zakupiony zostanie też nowoczesny robot chirurgiczny i zmodernizowane sale operacyjne.

"Dla pacjentów z całego regionu będziemy mogli prowadzić nowoczesną diagnostykę molekularną, która jest tak ważna przy wdrażaniu nowych technologii, też technologii lekowych. Coraz więcej terapii jest dostępnych" - powiedział dyrektor DCOPiH prof. Adam Maciejczyk.

Prof. Tomasz Wróbel podkreślił, że nowa siedziba dla kliniki hematologii to nie tylko podwyższenie standardu lokalowego, ale gwarancja lepszej, bo kompleksowej opieki medycznej.

"Choroby nowotworowe krwi są w dużej mierze wyleczalne. Tutaj w lokalizacji przy ul. Borowskiej będziemy mieli na stałe dostęp do kolegów specjalistów z kardiologii, nefrologii, gastroenterologii. To na pewno poprawi jakość leczenia, bo przecież nie tylko leki leczą, ale ludzie. Będziemy tu też rozwijać leczenie jednego dnia. A także projekty naukowe i lepiej kształcić naszych studentów" - powiedział prof. Wróbel.