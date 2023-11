60 mln zł przeznaczą instytucje samorządu województwa dolnośląskiego na niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców z regionu. Na inwestycje można pozyskać do 3 mln zł pożyczki, a na bieżące wydatki do 500 tys.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Program wsparcia dla przedsiębiorstw z regionu, dzięki któremu mogą one starać się o niskooprocentowane pożyczki, został przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego we wrześniu. Budżet tego przedsięwzięcia to 60 mln zł; zarządza nim należący do samorządu województwa Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Pożyczki przeznaczona są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. "To one są siłą napędowa regionalnej gospodarki. To w dużej mierze im zawdzięczamy dobrą kondycję gospodarczą regionu i jako samorząd województwa wiele uwagi przykładamy do tego, aby ułatwić im codzienne funkcjonowanie i rozwój" - podkreślił w poniedziałek marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Firmy z regionu mogą starać się o pożyczki, których oprocentowanie będzie zaczynać się od 2,39 proc. Władze województwa dolnośląskiego wskazują, że to oferta korzystniejsza niż rynkowa. Kredyt będzie udzielany na bieżące wydatki - do 500 tys. zł (okres spłaty do 5 lat) oraz na inwestycje - od miliona zł do 3 mln zł (okres spłaty do 7 lat).

"Nasz program opiera się na pomocy de minimis, warto też podkreślić, że samorząd województwa podjął szybkie działania i decyzje, aby to oprocentowanie obniżyć. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy to ponad 90 proc. tej branży, dlatego warto, aby samorząd wspierał tego typu przedsięwzięcia" - powiedział prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Robert Koszut.

Pożyczki będą dostępne w ofercie instytucji samorządowych: Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG, Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG.