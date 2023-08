63 mln euro z Funduszy Europejskich trafi do 19 gmin, w tym Wrocławia, zrzeszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozyskane środki pozwolą na realizację ponad 60 projektów inwestycyjnych oraz społecznych.

We wtorek przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego oraz gmin zrzeszonych w ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali porozumienie w tej sprawie.

"W ramach porozumienia do gmin ZIT-u Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego popłynie ponad 63 mln euro na szereg działań, które są określane priorytetami również przez Komisję Europejską. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo intensywnie negocjowaliśmy z KE z jednej strony a z drugiej z samorządami Dolnego Śląska na temat tego, na co te środki powinny być wydatkowane. Cieszymy się, że udało się dojść do porozumienia" - powiedział podczas briefingu prasowego wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Podkreślił, że dzięki podpisanemu porozumieniu pieniądze popłyną do gmin Dolnego Śląska już w najbliższych dniach i tygodniach. Wicemarszałek zapowiedział też, że w najbliższym czasie podpisywane będą porozumienia z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi obejmującymi również inne obszary województwa.

W ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego współpracuje 19 gmin skupionych wokół miasta rdzenia - Wrocławia.

Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska zwróciła uwagę, że pozyskane obecnie środki stanowią mniej więcej 25 proc. kwoty, którą ZIT otrzymał w poprzedniej perspektywie, w latach 2014-2020. "Jednakże na tym nie poprzestaniemy, będziemy na pewno startować w konkursach horyzontalnych, czyli tych ogólnych, bo mamy wiele potrzeb i wiele dobrych pomysłów, a na samym końcu tym beneficjentem jest mieszkaniec Wrocławia i wszystkich naszych 18-u gmin" - powiedziała.

Jak zaznaczyła, dzięki Funduszom Europejskim sfinansowanych zostanie ponad 60 projektów. "Wśród nich są te oddzielne, ale także dużo wspólnych dotyczących transportu, mobilności, komunikacji, jak również usług społecznych, edukacji czy termomodernizacji. (...) Staramy się, aby nasze projekty były dobrze zintegrowane i służyły całej społeczności" - dodała wiceprezydent.

We Wrocławiu do realizacji zaplanowano m.in.: utworzenie spójnej sieci tras rowerowych oraz odnowę Parku Szczytnickiego.