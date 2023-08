Ponad 823 tys. zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju”. Dofinansowanie to efekt wspierania tzw. gmin uzdrowiskowych.

We wtorek w Jedlinie-Zdroju na Dolnym Śląsku umowę na przekazanie dotacji z NFOŚiGW o wartości 823 tys. 972 zł podpisał wiceprezes funduszu Artur Michalski i burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel.

Samorządowiec przekazał, że termomodernizacja szkoły potrwa 12 miesięcy i będzie w sumie kosztować 1,3 mln zł. Jak podano, dofinansowanie jest częścią realizowanego już programu o nazwie "Klimatyczne Uzdrowiska; Część 2: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych".

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że realizacja tego zadania ma jakby podwójny cel: z jednej strony chodzi o zmniejszenie kosztów użytkowania i opłat za energię, a drugi cel jest czysto edukacyjny.

"Wszystkie dzieci z tej szkoły na pewno wyniosą do swych domów, do swego środowiska, że szacunek do środowiska, do ochrony przyrody jest bardzo ważny, a można to zrobić dzięki nakładom inwestycyjnym. Dzieje się tak, dzięki bardzo dobrej współpracy rządu i samorządu, czego mamy tu przykład" - powiedział Zyska.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił, że dotacje w ramach programu "Klimatyczne Uzdrowiska" pochodzą ze środków krajowych, które NFOŚiGW organizuje z Bankiem Ochrony Środowiska dla samorządów, dzięki nie muszą nie muszą one ze swoich własnych środków przeznaczać na modernizacje dużych kwot.

"W tym wypadku mamy do czynienia ze stricte rządowymi środkami. To wysokie dofinansowanie, bo zwykle 90 czy 80 procent. W tym przypadku mamy 70 proc. środków kwalifikowanych, ale dzięki już niewielkiej kwocie środków własnych gminy będzie można sfinansować przedsięwzięcie, zmniejszające zużycie nośników energii. A przy okazji część środków po modernizacji uda się zaoszczędzić i zostaną w budżecie gminy lub szkoły" - powiedział Michalski.

Zyska dodał, że w Polsce jest 45 gmin uzdrowiskowych i kilka obszarów o tym charakterze, zatem beneficjentami tego programu jest ponad 50 podmiotów. Na Dolnym Śląsku jest 10 miejscowości uzdrowiskowych, z których podobne umowy realizują już m.in. Duszniki-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Lądek-Zdrój, Cieplice-Zdrój.

"Wyszliśmy z takiego założenia, by nie było ścigania się: kto pierwszy ten lepszy i przewidzieliśmy taki minimalny parytet. Tak, aby każde uzdrowisko mogło z tego programu skorzystać" - wyjaśnił wiceminister.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem następujące prace: docieplenie budynku, wymiana istniejących drzwi na nowe aluminiowe; budowa układu pomp cieplnych powietrznych; przebudowa istniejącej kotłowni, celem dostosowania do nowego układu ogrzewania oraz z zachowaniem istniejących kotłów gazowych jako źródła mocy szczytowej; rozbudowa instalacji c.o. oraz zmiana sposobu przygotowania budynku na podgrzewanie z pompy ciepła powietrze; wymiana opraw oświetleniowych w całym budynku na energooszczędne LED.