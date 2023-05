Blisko 140 mln zł trafi do przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 5 lipca do 4 sierpnia.

Jak podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski, zarząd województwa wynegocjował dla Dolnego Śląska budżet unijny na lata 2021-2027 w wysokości ponad 11 mld zł, a w jego ramach Fundusz Sprawiedliwej Transformacji na rozwój subregionu wałbrzyskiego w wysokości ponad 2,7 mld zł.

"Po trudnych negocjacjach, zatwierdzeniu tych kwot przyszła pora na to, żebyśmy ogłosili konkursy i żeby te środki trafiły do Dolnoślązaków" - powiedział marszałek.

Wsparcie w ramach FST dedykowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne na obszarze subregionu wałbrzyskiego, w skład którego wchodzą powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki.

"Środki kierowane są przede wszystkim do sektora produkcyjnego i usługowego i mają przyczynić się m.in. do unowocześnienia przedsiębiorstwa, zwiększenia jego konkurencyjności oraz tworzenia nowych miejsc pracy" - wyjaśnił marszałek.

Łączna pula środków w pierwszym konkursie wynosi 30 mln euro, czyli blisko 140 mln zł. Nabór wniosków ogłoszony zostanie 31 maja. Wnioski będzie można składać od 5 lipca do 4 sierpnia.

"Pieniądze europejskie już płyną do naszego regionu, a do tych 11 mld zł, które już do nas zostały przypisane na skutek żmudnych, długotrwałych, ale i szczęśliwych negocjacji, dodajemy również - co trzeba mocno podkreślić - miliard złotych, który otrzymujemy z budżetu państwa na dofinansowanie wkładów własnych po to, aby tym beneficjentom, którzy otrzymają unijne dotacje nieco ulżyć i zapewnić część wkładu własnego" - wskazał wicemarszałek Grzegorz Macko.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie ogłaszane będą kolejne nabory skierowane nie tylko do przedsiębiorców, ale także m.in. do samorządów z całego regionu.

"Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i samorządy do tego, aby aplikowały do konkursów. Po wszelkie niezbędne informacje dotyczące programów i konkursów można zgłaszać się do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która otwiera swoją filię w Świdnicy tak, aby przedsiębiorcy, przyszli beneficjenci mogli na miejscu uzyskać potrzebne informacje"- dodał członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców wynosi do 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a dla średnich przedsiębiorców - do 35 proc. wydatków. Minimalna wartość całkowita projektu wynosi 918 tys. zł, a maksymalna 40 mln zł.