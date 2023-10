GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch z trzech odcinków drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do Łagiewnik (Dolnośląskie). Podpisanie umów z wykonawcami tych inwestycji planowane jest na IV kwartał tego roku – podała GDDKiA.

W przesłanym we wtorek PAP komunikacie GDDKiA poinformowano, że w przetargach na trzy odcinki S8 wpłynęło 37 ofert. "Wszystkie mieściły się w założonym przez nas budżecie, który wynosił ok. 1,9 mld zł na realizację wszystkich trzech zadań" - podał wrocławski oddział GDDKiA.

Rozstrzygnięto przetarg na odcinek S8 Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe. Tu najlepszą ofertę złożyła firma Strabag, która za realizację tej inwestycji zaproponowała cenę ponad 309 mln zł.

Z kolei firma PORR wygrała przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski. Oferta spółki opiewa na ponad 401 mln zł.

"Na trzeci odcinek, Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód, wpłynęło 13 ofert, które są jeszcze weryfikowane" - podała GDDKiA.

Budowę drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzielono na sześć odcinków. GDDKiA podała, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka Ząbkowice Śląskie - Bardo. "Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dla odcinka Łagiewniki Zachód - Ząbkowice Śląskie Północ. Dla ostatniego odcinka Bardo - Kłodzko jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych, których efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku" - podano.

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław - Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami - podał GDDKiA.