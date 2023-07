Manualny pobór próbek, automatyczna sonda działająca w ramach systemu pomiaru całodobowego oraz laboratorium, gdzie badane są próbki – to elementy stałego monitoringu Odry, które we wtorek na Dolnym Śląsku zaprezentował dziennikarzom GIOŚ.

Dolnośląskie: GIOŚ zaprezentował działanie stałego monitoringu Odry

Badania próbek z Odry prowadzone są przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. "Na co dzień wykonujemy takie badania zarówno w ramach państwowego monitoringu środowiska, monitoringu interwencyjnego, jak i całodobowego pilotażowego monitoringu" - powiedział dziennikarzom rzecznik GIOŚ Maciej Karczyński.

Próbki z Odry, jej dopływów, starorzeczy oraz Kanału Gliwickiego pobierane są w ramach monitoringu interwencyjnego w 28 punktach na całej długości rzeki.

Na Zalewie Prężyckim próbki pobierane są przez pracowników laboratorium GIOŚ z łódki, którą operują strażacy z PSP. "Pobieramy próbki, minimum raz w tygodniu, na oznaczenia fizykochemiczne, takie jak odczyn pH, przewodność elektrolityczna, nasycenie tlenem czy temperatura; oraz próbki na oznaczenie złotej algi i inne oznaczenia fizykochemiczne" - powiedział Jakub Wawrzków, kierownik Pracowni Terenowej Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ oddział we Wrocławiu.

Lidia Czerwińska kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjne ds. Jakości Wód Powierzchniowych GIOŚ podkreśliła, że częstotliwość poboru próbek zmienia się w zależności od stopnia zagrożenia. "Podczas analizy wyników w laboratorium określany jest stopień ryzyka; im większy stopień ryzyka tym częstotliwości poboru próbek rośnie" - powiedziała PAP Czerwińska.

Dodała, że zagrożenie związane z występowanie złotej algi w Odrze zmienia się - raz jest je więcej w wodach rzeki, innym razem mniej. "Aktualnie sytuacja w Odrze jest stabilna; ubiegłotygodniowe badania wykazały odchylenia w dwóch punktach - Zbiornik Czernica oraz punkt w Januszkowicach na Opolszczyźnie. Przy czym są to punkty w starorzeczach, a nie w samej rzece" - powiedziała Czerwińska.

W ramach monitoringu Odry działa też, pilotażowo, automatyczna sonda pomiaru całodobowego na stopniu wodnym w Malczycach. Podobne sondy zamontowane są przy Zbiorniku Racibórz oraz w Chałupkach (Śląskie). Mariusz Przybylski, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska, powiedział PAP, że dzięki sondzie monitoring Odry prowadzony jest w sposób ciągły. "Monitoring działa od marca tego roku. Wyniku przesyłane są do GIOŚ, dzięki czemu Inspektorat ma stały dostęp do informacji dot. parametrów w rzece" - powiedział Przybylski. Urządzenie bada m.in. natlenienie wody, pH, przewodność elektrolityczną czy temperaturę wody.

Próbki pobierane z Odry trafiają m.in. do wrocławskiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Ośrodek przyjmuje próbki z 9 punktów pomiarowych na Odrze i jej starorzeczach. "To m.in. zalewy Prężyce, Czernica, Bajkał, Łacha Jelcz i punkt koło Śluzy Osobowice. Na podstawie badań, które wykonywaliśmy w ubiegłym roku od lipca do grudnia, została opracowana procedury pozwalające określić badania, które są najbardziej reprezentatywne i dają możliwość ocenienia niebezpieczeństwa pojawienia się złotej algi" - powiedziała PAP Wiesława Olech, kierownik wrocławskiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ.

Dodała, że wytypowano osiem różnych badań, które mogą określić niebezpieczeństwo namnożenia się złotej algi. "To pomiary w terenie i pięć oznaczeń, a więc temperatura wody, przewodność, tlen rozpuszczony, nasycenie tlenem i odczyny pH; oraz badania fizykochemiczne wykonywane w laboratorium - to oznaczenia mówiące o stopniu zasolenia wody, czy oznaczenie mówiące o stopniu zanieczyszczenia wody związkami organicznymi" - mówiła Olech.

Laboratorium wykonuje też badanie fitoplanktonu pod względem określania ilości złotej algi występującej w wodzie.