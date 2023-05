Wsparcie w formie dotacji lub pożyczek otrzymały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dolnośląskie gminy i instytucje. Środki zostaną przeznaczone na projekty związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. We wtorek podpisano umowy w tej sprawie.

We wtorek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z beneficjentami.

Jak podkreślił w trakcie uroczystości wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, dzięki podpisanym umowom burmistrzowie dolnośląskich gmin, ale także przedstawiciele jednostek energetycznych związanych z wytwarzaniem w elektrociepłowniach, otrzymają dofinansowanie na realizację kluczowych projektów. "Podniosą one jakość życia w dolnośląskich miastach, zarówno takich jak stolica naszego województwa - Wrocław, ale także mniejszych, jak Kudowa Zdrój czy Bystrzyca" - powiedział.

Zyska wskazał, że zarówno samorządy, ale także budynki użyteczności publicznej, takie jak szpitale czy centra kultury i sportu, za sprawą tego finansowania podniosą swoją efektywność energetyczną.

Największym beneficjentem wsparcia NFOŚiGW została Gmina Kąty Wrocławskie, która otrzymała ponad 13 mln zł pożyczki i ok. 8,8 mln zł dotacji na projekt i budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie.

Ponad 11 mln zł w formie pożyczki przyznano z kolei Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja na rozbudowę sieci ciepłowniczej na wrocławskim osiedlu Zawidawie.

Środki trafiły też do Gminy Kudowa Zdrój na termomodernizację budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu (ok. 1,8 mln zł), do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na poprawę efektywności energetycznej budynków wchodzących w skład centrum (5,8 mln zł dotacji) oraz do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Trzciniec (2,5 mln zł dotacji i 3,1 mln zł pożyczki).

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podziękował samorządowcom za to, że sięgają po przewidziane środki i realizują zadania związane z efektywnością energetyczną, przechodząc na czystsze, coraz bardziej ekologiczne rozwiązania.