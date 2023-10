Ostatni, 20-kilometrowy odcinek wyremontowanej trasy A18, został oddany w piątek kierowcom do użytku. To oznacza, że cała droga A18 o długości 70 km zyskała parametry i status autostrady – podała GDDKiA.

W komunikacie GDDKiA podkreślono, że udostępnienie drogi do ruchu w całym zakresie, na odcinku od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, wieńczy drugi etap budowy autostrady A18. "Jego celem było dostosowanie starej i zdegradowanej jezdni południowej do parametrów autostradowych" - poinformowano.

GDDKiA przypomniała, że pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie. Tę inwestycję zrealizowano w latach 2004-2007.

Oddany do ruchu w piątek ponad 20-kilometrowy odcinek A18 leży w całości w granicach województwa dolnośląskiego. Remont tego fragmentu jezdni kosztował 260 mln zł.

Koszt przebudowy całego odcinka A18 - od granicy w Olszynie do węzła Golnice - kosztował blisko 900 mln zł - podała GDDKiA.