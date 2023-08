Po 32 latach Koleje Dolnośląskie wznawiają połączenie do Góry. Od września mieszkańcy tej miejscowości będą mogli skorzystać z połączeń autobusowych. Docelowo, po zrewitalizowaniu linii kolejowej, komunikacja autobusowa zostanie zamieniona na typowe pasażerskie połączenie kolejowe.

Oferta przewozowa zakłada uruchomienie ośmiu codziennych par połączeń realizowanych Kolejową Komunikacją Autobusową w relacji Rawicz - Bojanowo - Góra i z powrotem. W stacji Rawicz zaplanowano skomunikowania zarówno z pociągami Kolei Dolnośląskich jak i Polregio w/z kierunku Wrocławia. W stacjach Rawicz i Bojanowo istnieć będzie również możliwość przesiadek na pociągi dalekobieżne PKP Intercity jak i pociągi Polregio w kierunku Leszna i Poznania.

"Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności transportowej na Dolnym Śląsku. Przejmujemy i rewitalizujemy linie kolejowe, a tam gdzie prace rewitalizacyjne nie są jeszcze gotowe uruchamiamy komunikację autobusową skorelowaną z transportem kolejowym. Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi samorządami wspólnie będziemy te połączenia finansować" - podkreślił marszałek województwa Cezary Przybylski.

Zgodnie z podpisanym w środę porozumieniem, gmina Góra jak i powiat górowski przekażą samorządowi województwa środki na sfinansowanie połączeń Kolejowej Komunikacji Autobusowej w okresie od 3 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Realizacja połączeń kontynuowana będzie również w przyszłym roku.

"Kolejowa Komunikacja Autobusowa docelowo zostanie zamieniona na typowe pasażerskie połączenie kolejowe. Mamy już podpisaną umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na odbudowę wiaduktu nad drogą S5, mamy już przejętą linię kolejową i jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na jej rewitalizację" - zapowiedział członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

Połączenie do Góry uruchamiane w ramach Kolejowej Komunikacji Autobusowej jest kontynuacją projektu jaki województwo zainaugurowało we wrześniu ubiegłego roku uruchamiając połączenia KKA z Kłodzka do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Niebawem planowane jest również uruchomienie połączeń KKA na linii (Wrocław -) Oleśnica - Syców.

"Połączenie do Góry wraca po 32 latach. Projekt komunikacji autobusowej Kolei Dolnośląskich rozpoczęliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Z pierwszego uruchomionego przez nas połączenia Kłodzko - Lądek Zdrój - Stronie Śląskie do końca lipca skorzystało ponad 73 tysiące pasażerów. To pokazuje jak potrzebne było to działanie" - wskazał wiceprezes Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski.