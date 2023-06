Biznes i technologie

Dolnośląskie: Po ponad 30 latach pociągi wyjadą na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju

Autor: PAP

Data: 23-06-2023, 15:06

Od soboty będzie można, po ponad 30 latach, pojechać górską trasą ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Otwarcie trasy zapewni dojazd koleją do turystycznych terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Koszt inwestycji to ok. 130 mln zł.