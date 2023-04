Ponad miliard złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na uzupełnienie wkładów własnych w projektach unijnych realizowanych m.in. przez dolnośląskie samorządy - poinformowały władze województwa dolnośląskiego. Połowa tej kwoty ma być przeznaczona dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego.

Jak podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego w przesłanym mediom komunikacie, Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskie, a duży wpływ na tę wysoką pozycję mają środki unijne, które umożliwiają realizację wielu inwestycji. "Środki unijne, które w rekordowej wysokości zagwarantowaliśmy Dolnoślązakom, to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla całego naszego regionu" - powiedział marszałek.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych. 2,6 miliarda złotych trafi do subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych.

Jak przypomniano w komunikacie, Dolny Śląsk, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zyskał status regionu przejściowego. Oznacza to, że projekty realizowane na Dolnym Śląsku w najbliższych latach ze wsparciem funduszy unijnych będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej w latach 2014-2020. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia większych wkładów własnych, bo od tej pory Unia Europejska dołoży już nie maksymalnie 85, a maksymalnie 70 proc. wartości danego projektu.

Dlatego - jak podkreślono - Zarząd Województwa Dolnośląskiego negocjował dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pomoże zabezpieczyć środki, stanowiące uzupełnienie do wkładu własnego do projektów.

"Dzięki skutecznym negocjacjom udało nam się pozyskać ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla dolnośląskich samorządów. W wyniku naszych rozmów ponad miliard złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na uzupełnienie wkładów własnych w projektach realizowanych m.in. przez dolnośląskie samorządy. Blisko połowa tej kwoty przeznaczona będzie tylko i wyłącznie dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego" - wyjaśnił wicemarszałek Grzegorz Macko dodając, że bardzo mocno odciąży to budżety gmin regionu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki: do wysokości 33,2 mln euro, jako uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 100,5 mln euro jako uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 88,7 mln euro, jako uzupełnienie do środków z Funduszu Sprawiedliwe Transformacji.

Ponadto Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w uzgodnieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, zapewni środki do wysokości 130,8 mln euro z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z EFS+, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.