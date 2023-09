Piesi ponownie mogą korzystać z przejścia przez stopień wodny Ratowice na Odrze w okolicach Jelcza-Laskowic (Dolnośląskie). Przejście było nieczynne z powodu modernizacji śluzy i prac remontowych na jazie.

Wody Polskie podały w środę, że przejście przez stopień wodny Ratowice będzie otwarty w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 8 do 17. Natomiast w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach między 7 a 21. "Poza tymi godzinami bramy wejściowe przy śluzie oraz przy jazie będą zamykane" - podano w komunikacie.

Jak podano, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z przejścia tylko pod nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna. "Zabrania się korzystania z przejścia poza godzinami udostępnienia, schodzenia z wyznaczonej ścieżki, rozpalania ognisk, biwakowania, grillowania, wyprowadzania psów na tereny zielone oraz spuszczania psów ze smyczy, wyrzucania śmieci i innych przedmiotów do wody, zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu, niszczenia i dewastacji mienia" - napisano w komunikacie.