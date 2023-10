Uzdrowisko Cieplice rozpoczęło budowę term uzdrowiskowych dla kuracjuszy z całej Polski; ma powstać nowoczesna baza zabiegowa i hotelowa, basen z wodą termalną oraz zapleczem restauracyjnym - poinformował KGHM. Inwestycja ma kosztować ponad 60 mln zł i zostać zakończona w 2025 roku.

W przesłanym w czwartek przez grupę KGHM komunikacie napisano, że na placu budowy trwają aktualnie prace ziemne oraz badania geologiczne przygotowujące teren do rozpoczęcia budowy fundamentów nowego obiektu. Wykonywane są również prace związane z zabezpieczeniem fundamentów Domu Zdrojowego, który będzie połączony z termami uzdrowiskowymi. Zabezpieczane jest też znajdujące się na terenie ujęcie wody leczniczej oraz zbiornik do jej gromadzenia.

"KGHM jest światowym liderem w branży wydobywczej, jest filarem polskiej gospodarki, ale ma też inny mocny fundament. To działalność spółek z Grupy Kapitałowej. Ta inwestycja jest wynikiem naszej strategii, opartej na zrównoważonym rozwoju, innowacjach i nowych kierunkach biznesowych. Uzdrowisko Cieplice to element historii tego regionu i z dumą możemy dziś powiedzieć, że ta historia nabiera przyśpieszenia - inwestycja warta ponad 60 mln zł to symbol zaangażowania KGHM w zdrowie i dobrostan mieszkańców Dolnego Śląska" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes KGHM do spraw korporacyjnych Marek Pietrzak.

Prezes Uzdrowiska Cieplice Roman Kulczycki dodał, że inwestycja to przede wszystkim stworzenie nowoczesnej bazy zabiegowej i rehabilitacyjnej.

"Termy uzdrowiskowe wzmocnią nasz wizerunek profesjonalnego podmiotu leczniczego co na pewno przełoży się na wzrost zainteresowania kuracjuszy. Powstanie obiekt komfortowy i pod względem leczniczym i pod względem gastronomicznym" - powiedział Kulczycki.

Termy uzdrowiskowe powstaną na zapleczu Domu Zdrojowego i będą z nim połączone. Kuracjusze, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu. Powstanie nowoczesna baza zabiegowa oraz basen z leczniczą wodą termalną o powierzchni 95 m kw. Utworzona zostanie również strefa SPA. Budynek zapewni 176 miejsc noclegowych, zaplanowana jest również budowa sali konferencyjnej i restauracji. W przyziemiu obiektu zlokalizowane będą miejsca parkingowe. Czterogwiazdkowy standard obiektu zapewni komfortowy pobyt dla kuracjuszy.

"Planowane jest wykorzystanie w nowym obiekcie odnawialnych źródeł energii w postaci wód termalnych. Wody będą wykorzystywane nie tylko do celów balneologicznych, lecz również jako ciepła woda użytkowa oraz poprzez zespół wymienników ciepła do ogrzewania budynku" - wskazano w komunikacie.