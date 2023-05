Świdnicki sąd odrzucił we wtorek zażalenie na zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec biznesmena związanego z branżą hotelarską Ryszarda S. Przedsiębiorca jest podejrzanym w śledztwie dot. nieprawidłowości przy budowie hotelu w Dusznikach-Zdroju. Aresztowanym w tej sprawie jest również burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr L.

Ryszard S. oraz Piotr L. zostali aresztowani decyzją świdnickiego sądu pod koniec kwietnia. We wtorek Sąd Okręgowy w Świdnicy rozpatrywał zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji, które wniósł S. "Sąd utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego" - powiedziała PAP rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy sędzia Marzena Rusin-Gielniewska. We wtorek do południa do sądu nie wpłynęło zażalenie na areszt dla burmistrza Dusznik-Zdroju.

25 kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby - Ryszarda S., burmistrza Dusznik-Zdroju Piotra L., dyrektora jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Kłodzku Tomasza C. oraz Józefa K. - współpracownika S.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk przekazał wówczas PAP, że burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr L. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie jednego z hoteli na terenie Dusznik-Zdroju. Chodzi o 14-kondygnacyjny aparthotel w Zieleńcu (część Dusznik-Zdroju), w którym znajdują się apartamenty na tysiąc osób. W 2019 r. lokalne media informowały o proteście mieszkańców i właścicieli pensjonatów w Zieleńcu, którzy sprzeciwiali się budowie tak dużego obiektu w tym kurorcie narciarskim. Wskazywano wówczas, że inwestycja szkodzi środowisku naturalnemu i jest zagrożeniem dla gospodarki wodnej w regionie.

"Przy popełnianiu zarzucanych burmistrzowi czynów miał z nim współdziałać Ryszard S., który był rzeczywistym beneficjentem wydawanych, korzystnych decyzji związanych z budową hotelu" - powiedział prok. Orepuk.

Piotr L. jest podejrzany również o przyjęcie łapówki i obietnicy kolejnej, a także o zatajenie w swoim oświadczeniu majątkowym pożyczki jaką otrzymał od jednego z przedsiębiorców.

Według ustaleń śledztwa, hotel o parametrach wskazanych w decyzjach wydawanych przez Piotra L., nie powinien powstać w miejscu, w którym był budowany. "Wynika to m.in. z faktu, że teren gdzie powstał hotel był i jest objęty programem +Natura 2000+" - powiedział prokurator.

Ryszard S. i Piotr L. decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Prokuratura postawiła w tym śledztwie zarzuty też dyrektorowi jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Kłodzku Tomaszowi C. oraz Józefowi K. - współpracownikowi Ryszarda S. C. i K. usłyszeli zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach związanych z realizacją inwestycji. "Józefowi K. zarzucono też wręczenie korzyści majątkowych i obietnicę wręczenia korzyści funkcjonariuszowi publicznemu" - dodał prokurator Orepuk. Wobec tych dwóch podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Ryszard S. to biznesmen w branży hotelarskiej i jedna z osób znanych z tzw. "afery hazardowej".

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.