Siedem samorządów z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzyma łącznie ponad 280 mln zł dofinansowania z budżetu państwa. To wsparcie w ramach VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

"Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd przeznaczy na rozwój stref przemysłowych w ramach Polskiego Ładu 4,3 mld zł. Pośród beneficjentów znalazło się siedem samorządów z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzyma łącznie ponad 280 mln zł dofinansowania z budżetu państwa" - poinformowały w komunikacie służby prasowe LSSE.

Jak podano, Dolny Śląsk tylko w tej edycji otrzyma łącznie 752 mln 661 tys. zł dofinansowania, a samorządy z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 281 mln 404 tys. zł.

"Takie programy są niezbędne, aby przyciągnąć inwestorów do naszego regionu, rozwinąć eksport i stworzyć nowe miejsca pracy. To już kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, w których na pomoc ze strony państwa mogą liczyć polskie samorządy, w tym Dolny Śląsk i gminy z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg i infrastruktury dla terenów inwestycyjnych, rozbudowę układów komunikacyjnych i rozwój podstref LSSE. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie, które umożliwi kolejne inwestycje napędzające dolnośląską gospodarkę" - powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Największą kwotę otrzyma Gmina Miękinia - 130 mln zł na układ komunikacyjny oraz 30 mln zł na stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE(etap 2).

Gmina Miejska Lubin dostanie 50 mln zł na budowę infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi. Trzecie co do wielkości wsparcie otrzyma Gmina Miejska Głogów - 39,2 mln zł na budowę infrastruktury na terenach inwestycyjnych w tej gminie.