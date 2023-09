Należące do KGHM spółki obniżył taryfy za ciepło w Głogowie (Dolnośląskie). Wniosek o obniżenie stawek trafił już do Urzędu Regulacji Energetyki, a niższa cena dla mieszkańców Głogowa ma obowiązywać od października i nie wzrośnie w kolejnym kwartale – podał w czwartek KGHM.

Piotr Chęciński, dyrektor komunikacji korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A., podkreślił, że decyzję o obniżeniu stawki za ciepło dla mieszkańców Głogowa została podjęta po uwzględnieniu zmiany cen gazu na światowych rynkach, wartości uprawnień do emisji CO2 oraz - jak wskazał Chęciński - przede wszystkim sytuacji mieszkańców. "To pozwoliło nam na obniżenie stawki za ciepło w Głogowie o blisko 20 procent. Wierzymy, że będzie to odczuwalna zmiana dla przeszło 20 tys. gospodarstw domowych w Głogowie" - powiedział dyrektor.

W komunikacie miedziowej spółki przypomniano, że wytwarzane przez KGHM i Spółkę Energetyka ciepło dostarcza mieszkańcom Głogowa WPEC Legnica. "Spółki obniżyły swoje stawki, co spowoduje znaczący spadek kosztów dla mieszkańców" - podano.

Mieszkańcy Głogowa mogą liczyć też na dopłaty do rachunków za ciepło w wysokości około 50 zł miesięcznie. Dopłaty będą obowiązywać od września do grudnia tego roku i zostaną sfinansowane z budżetu miasta. "Łączna wartość dopłat to aż 4 mln złotych. Stosowną uchwałę wprowadzimy na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Niejako w celu zrekompensowania tego wydatku, KGHM wesprze nasze miasto w programie Nowoczesny Szpital, dofinansowując modernizację oddziału chirurgii. Rozmawiamy także o wsparciu przez KGHM innych dziedzin życia w mieście" - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Jak podkreślono, w Głogowie, dzięki wsparciu od KGHM, prowadzone będą też badania i konsultacje w poradni osteoporozy, nefrologicznej, endokrynologicznej czy pulmonologicznej. "Również w tym roku KGHM został sponsorem tytularnych dwóch drużyn sportowych w Głogowie. Pod szyldem miedziowego giganta grają siatkarze i piłkarze ręczni" - wskazano w komunikacie.