Pracownicy laboratoriów GIOŚ badając próbki wody pobrane w Odrze określają ilość złotej algi w litrze wody. Badania prowadzone są w sposób ciągły w 28 punktach w Odrze, jej starorzeczach, dopływach i w Kanale Gliwickim.

Próbka wody, która ma być zbadana na obecność złotej algi, pobierana jest za pomocą specjalnego sprzętu. "Próbka wody przelewana jest do wiadra; z wiadra odlewana jest próbka wody, która utrwalana jest płynem Lugola w celu oznaczenia ilościowego. Pozostałą w wiadrze próbkę przelewamy przez siatkę fitoplanktonową, aby zagęścić tę próbkę - to próbka do badania jakościowego" - powiedziała PAP Lidia Czerwińska, kierowniczka Krajowego Laboratorium Referencyjne ds. Jakości Wód Powierzchniowych GIOŚ.

Dodała, że próbka utrwalona płynem Lugola umieszczana jest w laboratorium w komorze sedymentacyjnej. "Tam przeprowadzany jest proces sedymentacji. Musimy poczekać aż komórki osiądą na dno komory, to minimum sześć godziny. Po tym czasie umieszczamy próbkę pod mikroskopem; biolog zlicza ilość komórek, którą zobaczy pod mikroskopem" - powiedziała Czerwińska.

Następnie zgodnie ze wzorami określonymi w przejętej metodologii, ilość komórek złej algi przeliczana jest na litr wody. "I takie wielkości są podawane" - dodała Czerwińska.

Latem ubiegłego roku odnotowano śnięcia ryb w Odrze, pierwsze - 14 lipca. Śnięcia były notowane przez około 1,5 miesiąca wzdłuż całego biegu rzeki. W tym okresie zebrano około 250 ton śniętych ryb. Wśród przyczyn katastrofy eksperci wskazali rozwój w rzece tzw. złotej algi, co może wiązać się m.in. ze stopniem zasolenia wody.