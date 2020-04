Dolnośląskie: Wnioski o dopłaty do wynagrodzeń dla blisko 26 tys. pracowników

Komisarz UE: Polska może sięgnąć po 3 mld euro, by wesprzeć rolników

Rzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) Stefan Augustyn poinformował w środę PAP, że do tej pory do urzędu złożono blisko 400 wniosków w sprawie dopłat do wynagrodzeń dla blisko 26 tys. pracowników. "Od 1 kwietnia DWUP wdraża elementy rządowej tarczy antykryzysowej, związanej z przestojem ekonomicznym, czy też zmniejszeniem godzin pracy w firmach" - przekazał Augustyn.

Rzecznik przekazał, że DWUP od poniedziałku realizuje wypłaty. Do tej pory na dopłaty dla około 15 tys. pracowników przeznaczono blisko 30 mln zł.

Realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy element rządowej tarczy antykryzysowej to - jak podkreślił Augustyn - "w ślad za decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanie zatrudnienia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidziane dla firm w kłopotach".

Ta pomoc ma trafiać do przedsiębiorców, którym w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu spadły obroty po 1 stycznia. W zależności od okresu porównania spadek ten musi wynosić minimum o 15 lub 25 proc. - wskazał rzecznik. Dodał, że w przypadku przestoju ekonomicznego, pracodawcy mogą liczyć na ponad 1,5 tys. zł przez trzy miesiące na osobę, a w przypadku obniżonego wymiaru pracy - na przeszło 2,4 tys. zł na pracownika.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że pomoc jest bezzwrotna, a jedynym warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia minimum przez taki czas, na jaki otrzymano wsparcie. "Więc trzymiesięczna pomoc to wsparcie dla pracodawcy z jednej strony, bezpieczeństwo zatrudnienia dla pracowników przez sześć miesięcy z drugiej strony" - dodał marszałek.

Według danych urzędu na Dolnym Śląsku działa blisko 200 tys. firm, które zatrudniają pracowników. "To pokazuje skalę zjawiska i ogromną grupę potencjalnie zainteresowanych pomocą. Chcemy sprawnie udzielać wsparcia, dlatego zachęcamy do składania wniosków elektronicznie za pomocą rządowego wortalu praca.gov.pl, a także namawiamy do zapoznania się z instrukcją" - powiedział Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.