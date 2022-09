Donald Tusk ocenił wzrost cen żywności: łatwiej będzie wygrać niż dożyć

To nie sondaż, to prawdziwe wyniki: cukier 92 proc., olej 73 proc., margaryna 58 proc., masło 45 proc., mąka 38 proc., ryż 30 proc. Tyle podrożały rok do roku! Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć! - napisał w poniedziałek na Twitterze przewodniczący PO, były premier Donald Tusk.

Donald Tusk na Twitterze ocenił wzrosty cen żywności. / fot. PAP/Adam Warżawa