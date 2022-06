Dopłaty bezpośrednie. 27 czerwca ostatnim dniem składania wniosków

Do 27 czerwca 2022 r. o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów w podstawowym terminie.

27 czerwca ostatnim dniem składania wniosków/fot. shutterstock

Od tej daty kwota należnego wsparcia pomniejszana jest o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 1,26 mln wniosków o to wsparcie.

Dopłaty bezpośrednie 2022: 27 czerwca ostatnim dniem składania wniosków

O płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW po raz kolejny można ubiegać się wyłącznie drogą internetową.

W tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Dane dostępu (login i hasło), z których dotychczas korzystali rolnicy ubiegający się o dopłaty, nie zmieniły się. Ci, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji.