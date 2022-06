Dopłaty do nawozów 2022. Czy rolnicy otrzymają pieniędze?

Rolnicy mogli do 31 maja 2022 r. ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Ze względu na prace polowe rolnicy wysłali wnioski pocztą i nie dotarły one na czas do biur ARiMR.





Dopłaty do nawozów. Część rolników może nie otrzymać pieniędzy?/fot. shutterstock

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRiR) wystąpił 6 czerwca 2022 r. do Henryka Kowalczyka Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat do zakupionych nawozów, która jest obecnie dla rolników priorytetowa.

Dopłaty do nawozów - wniosek wysłany pocztą może nie dotrzeć w terminie

Do 31 maja polscy rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. W tym działaniu pomocowym, inaczej niż w przypadku większości wniosków, za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego Agencji.

Agencja ma nie uwzględniać dokumentów, które wpłynęły do biur powiatowych ARiMR po 31 maja br. Okazało się jednak, że informacja o szczegółach pomocy nie dotarła do wszystkich rolników. Ze względu na prace polowe rolnicy wysłali wnioski pocztą i nie dotarły one na czas do biur ARiMR.

Samorząd rolniczy wystąpił o wprowadzenie zmian w programie, tak aby wnioski złożone do 31 maja br. zostały rozpatrzone - tak, aby liczyła się, jak we wszystkich wnioskach data stempla pocztowego.

Kolejność składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty do nawozów

Drugi problem zgłaszany przez rolników dotyczy kolejności składania wniosków, tj. warunkiem przyznania pomocy do zakupionych nawozów jest uprzednie złożenie wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2022 r. Samorząd rolniczy zwraca się o uznanie wniosków o pomoc do nawozów, jeżeli wpłynęły one przed wnioskami o płatności bezpośrednie, ale wnioski o obie formy pomocy zostały złożone do ARiMR, tylko w odwrotnej kolejności (co wynikało z nieświadomości).

Obecny rok jest dla rolników szczególnie trudny i oczekują od Rządu pomocy, a nie stawiania formalnych przeszkód - alarmuje KRiR.