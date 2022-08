Dopłaty do nawozów. Ile pieniędzy trafiło do rolników?

Blisko 272 tys. rolników otrzymało do 12 sierpnia ponad 1,67 mld zł z tytułu dopłat do zakupu nawozów mineralnych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR przypomniała, że dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Kto może otrzymać dopłaty do nawozów?

ARiMR przypomniała, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wówczas wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na których podstawie oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu - 3,5 mld zł. Pula pieniędzy na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, co oznacza, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.