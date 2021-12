Dopłaty obszarowe dla gospodarstw rolnych wyższe od średniej UE?

Od 2022 r. średnie dopłaty do hektara dla 90 proc. gospodarstw rolnych przewyższą średnią unijną, a od 2023 r. odsetek ten wzrośnie do 95 proc. - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 14-12-2021, 15:02

Od 2022 r. średnie dopłaty do hektara dla 90 proc. gospodarstw rolnych przewyższą średnią unijną - zapowiedział Mateusz Morawiecki. fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Jakie dopłaty dla rolników od 2022?

Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Mówiąc o nim, stwierdził, że "interesy polskich rolników będą bardzo dobrze zaopiekowane". "Zadbamy o ich interesy w sposób, który nigdy nie miał miejsca" - dodał.

Według niego, "już od roku 2022 dla ponad 90 proc. wszystkich gospodarstw rolnych średnie dopłaty do hektara przewyższą średnią unijną". "A od 1 stycznia 2023 r. dla ponad 95 proc. gospodarstw rolnych przewyższą średnią unijną" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że "wykonamy nasze zobowiązanie, bo priorytetowo traktujemy małe i średnie gospodarstwa. To one są gwarantem bioróżnorodności i ekologicznej produkcji rolnej". Jak dodał, "cieszymy się, że dla rolników wyższe ceny np. zbóż w tym roku oznaczają wyższe dochody, ale walczymy z wysokimi cenami nawozów". Przypomniał, że w cenie nawozu główna część to cena gazu, a cena gazu "wiąże się z manipulacjami gazowymi po stronie Gazpromu".

Jakie dopłaty do hektara w Polsce?

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przekazał z kolei, że budżet Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to ponad 25 mld euro, "a więc są to bardzo znaczące środki finansowe".

Jak dodał, w ramach tej kwoty na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ok. 17 mld euro i prawie 8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, "a więc dedykowane konkretnie inwestycje w gospodarstwach rolnych". Jak wskazał Kowalczyk, "dzięki tej kwocie, dzięki temu systemowi udało się wypracować to, co deklarowaliśmy, a więc uzyskanie średnich dopłat do hektara dla gospodarstw poniżej 50 ha na poziomie powyżej średniej europejskiej". "Może nie jest to jeszcze bardzo dużo, ale jest to 102 proc. średniej europejskiej gospodarstwa do 50 ha" - powiedział.

"Wspólna Polityka Rolna ma wiele założeń i wiele celów do osiągnięcia - to jest zapewnienie stabilnego dochodu rolników, ale też jednym z celów jest ochrona środowiska, ochrona klimatu i takie cele również w tej Wspólnej Polityce Rolnej będziemy realizować. To jest 1/3 środków finansowych dedykowana na cele środowiskowe i klimatyczne w postaci ekoschematów" - tłumaczył.

Polskie rolnictwo skorzysta na Zielonym Ładzie?

Zdaniem Kowalczyka, polskie rolnictwo, "będąc i tak rolnictwem o bardzo ograniczonych możliwościach i stosowania środków ochrony roślin, bardzo zbliżonych do rolnictwa zrównoważonego, będzie nawet wykorzystywać ten europejski Zielony Ład, jako przewagę konkurencyjną nad rolnictwem bardziej schemizowanym. Dla polskich rolników może to być dodatkowa szansa na rynku konkurencyjnym i chcielibyśmy, aby tak było" - powiedział.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że Polska jest bardzo znaczącym eksporterem żywności. "Od 2015 r. ten eksport bardzo wydatnie wzrósł - to jest ponad 44 proc. wzrostu żywności polskiej. Myślę, że po wdrożeniu Wspólnej Polityki Rolnej i docenieniu tej polskiej bardzo zdrowej żywności produkowanej w naturalnych warunkach, ten eksport będzie wzrastał jeszcze szybciej. Myślę, że jest czas, aby w Europie sięgnęli po zdrową żywność produkowaną w dobrych warunkach z zachowaniem dobrostanu zwierząt. I polscy rolnicy są do tego przygotowani, będą mieli do tego celu odpowiednie wsparcie" - zapewnił Kowalczyk.