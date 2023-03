Dotacje dla rolników mogą obejmować różne formy wsparcia. Możliwe jest ubezpieczenie upraw, które gwarantuje rolnikom wsparcie finansowe w razie szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak susza, gradobicie czy powodzie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał już informację o stawkach dopłat na ubezpieczenie upraw 2023. Dotacje dotyczą nie tylko poszczególnych upraw rolnych, ale również zwierząt gospodarskich. Kwota zaplanowana na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych 2023 wynosi ponad 1,1 mld zł. Sprawdź, jakie dotacje dla rolników 2023 zaproponowano oraz do kiedy trzeba ubezpieczyć uprawy.

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych 2023 – ile wynoszą?

Dotacje dla rolników co roku się zmieniają. Każdego roku powinieneś spieszyć się z ubezpieczeniem swoich upraw, żeby mieć pewność, że otrzymasz dofinansowanie.

Resort rolnictwa zaproponował następujące maksymalne sumy ubezpieczenia dla upraw rolnych do 1 ha:

● zbóż – 26 300 zł

● kukurydzy – 13 600 zł

● rzepaku i rzepiku – 13 400 zł

● chmielu – 48 000 zł

● tytoniu – 39 700 zł

● warzyw gruntowych – 188 200 zł

● drzew i krzewów owocowych – 130 900 zł

● truskawek – 79 600 zł

● ziemniaków – 39 100 zł

● buraków cukrowych – 12 200 zł

● roślin strączkowych – 16 500

Dopłaty dotyczą również ubezpieczenia zwierząt hodowlanych i są liczone od 1 sztuki zwierzyny:

● bydła – 14 200 zł

● koni – 14 400 zł

● owiec – 1 100 zł

● kóz – 700 zł

● świń – 1 800 zł

● kur, przepiórek i perlic – 53 zł

● kaczek – 65 zł

● gęsi – 250 zł

● indyków – 210 zł

● strusi – 1 100 zł

Pamiętaj, że pobierając dopłaty bezpośrednie, masz obowiązek ubezpieczenia przynajmniej połowy swoich upraw i posiadanych zwierząt. Jeśli nie spełnisz tego obowiązku, może zostać nałożona na Ciebie kara.

Dopłaty do ubezpieczenia upraw 2023 wynoszą tyle samo co w roku 2022. Jako producent rolny możesz liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% składki.

Planowane daty startu upraw – Wiosna 2023

Towarzystwa ubezpieczeniowe, w których możesz ubezpieczyć swoje uprawy, podały przewidywane daty startu sprzedaży ubezpieczeń. Mogą one jednak ulec zmianie:

Towarzystwo Agro Ubezpieczenia wystartowało z ubezpieczeniem upraw na początku marca. Warto się spieszyć, ponieważ pula jak zawsze jest ograniczona.

Do kiedy trzeba ubezpieczyć uprawy?

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych w 2023 są ograniczone, dlatego ubezpieczenie warto wykupić jak najwcześniej. Dotacje do upraw wypłacane są najczęściej w dwóch transzach – w sezonie wiosennym oraz w sezonie jesiennym. W zależności od tego, jakie uprawy chcemy ubezpieczyć oraz od ryzyk, jakie chcemy ująć na polisie. Ubezpieczenie od suszy powinno być wykupione najpóźniej do 30.06.2023 r.

Ubezpieczenie upraw rolnych – gdzie kupić?

Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami możesz kupić np. w CUK Ubezpieczenia. Ubezpieczenie upraw to nie jedyne obowiązkowe ubezpieczenie, które jako rolnik musisz posiadać.