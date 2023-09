Dotychczas rolnicy złożyli wnioski na 3 mld zł kredytów płynnościowych; na ten cel zarezerwowanych jest 7 mld zł, a limit akcji kredytowej wynosi 10 mld zł - przekazał w czwartek minister rolnictwa Robert Telus.

Dotychczas rolnicy złożyli wnioski na 3 mld zł kredytów płynnościowych /fot. PAP

Minister rozmawiał z rolnikami o cenach zboża

Ministerstwo poinformowało w czwartek na swojej stronie internetowej, że szef MRiRW Robert Telus spotkał się z przedstawicielami rolników z województw lubelskiego i podkarpackiego, którzy protestowali na przejściu granicznym. Dodano, że rozmowy dotyczyły sytuacji na rynku zbóż i nawozów wieloskładnikowych.

Resort wyjaśnił, że dyskusja dotyczyła cen skupu kukurydzy na wschodzie Polski, m.in. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. "Rolnicy zwracali uwagę na zbyt niskie ceny, szczególnie kukurydzy mokrej. Zdaniem części rolników firmy skupujące kukurydzę sztucznie zaniżają ceny" - podano.

Cytowany w komunikacie minister Robert Telus przypomniał, że rolnicy mogą złożyć wniosek o świadectwo jakości handlowej zbóż w wojewódzkich oddziałach IJHARS. "Zaświadczenia powinny być gwarancją otrzymania właściwej zapłaty za zboże w skupie" - informował.

Resort dodał, że według rolników - biorących udział w spotkaniu - problemem są nie tylko niskie ceny, lecz także mała liczba firm skupujących mokrą kukurydzę.

Wsparcie dla skupów mokrej kukurydzy

Robert Telus przypomniał z kolei, że podmioty, które skupują mokrą kukurydzę, otrzymają wsparcie. "Dopłacimy firmom skupowym 200 zł do tony mokrej kukurydzy zakupionej od polskich rolników po żniwach od 15 września do 31 grudnia 2022 r. Taki zakup trzeba potwierdzić fakturami" - tłumaczył minister.

Biorący udział w spotkaniu rolnicy wskazywali również na trudności z dostępem do nawozów wieloskładnikowych. Ministerstwo zapewniło, że sytuacja na rynku nawozów będzie opanowana. "Wiemy o dużych opóźnieniach z realizacją zamówień oraz o problemach logistycznych. Mam jednak informację, że wszystkie linie produkcyjne zostały uruchomione i w najbliższym czasie sytuacja zostanie opanowana" - zapowiedział Telus.

We wrześniu rozpoczęła się wypłata dopłat do nawozów. Rolnicy otrzymają dopłaty w wysokości 500 zł do hektara upraw rolnych oraz 250 zł do hektara łąk i pastwisk. Pomoc przysługuje do 300 ha. "Na wypłatę dopłat do nawozów ARiMR ma czas do 31 grudnia 2023 roku. Będę jednak chciał, żeby pomoc trafiła do rolników jak najszybciej" - podkreślił podczas spotkania szef MRiRW.

Dodał ponadto, że zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane rolnikom od 15 października.

Inną formą pomocy, o której przypomniał Telus, są kredyty płynnościowe.

"Rolnicy złożyli już wnioski o te kredyty na kwotę 3 mld zł. Mamy jeszcze zarezerwowane na ten cel 7 mld zł, a limit akcji kredytowej wynosi 10 mld zł" - przekazał minister.

Telus poinformował również, że ramach drugiej transzy pomocy zbożowej na konta rolników z województw lubelskiego i podkarpackiego trafiło już odpowiednio 115 i 30 mln zł, a środki są wciąż jeszcze wypłacane.