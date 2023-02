- Przez downsizing marki szukają oszczędności dlatego obawiam się, że może to stać się coraz częstszym zjawiskiem - mówi nam Marek Myślicki, Chief Growth Officer w agencji Stor9_.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer w agencji Stor9_/fot. materiały prasowe

Downsizing w branży spożywczej. Co to jest

Downsizing produktów spożywczych to celowe zmniejszanie wagi lub ilości produktów w opakowaniu przy zachowaniu tej samej ceny. Celem jest redukcja kosztów, zwiększenie marży lub dopasowanie do oczekiwania sieci handlowej, która niezbyt chętnie patrzy na podnoszenie cen półkowych w przypadku niektórych produktów.

Dlaczego downsizing w handlu żywnością wzbudza tyle emocji?

- Downsizing niesie ze sobą ryzyko zniechęcenia do siebie konsumentów, dlatego marki bardzo dbają o to, by wszelkie zmiany były bardzo delikatne i ledwo zauważalne, bądź towarzyszył im np. rebranding przy okazji którego będzie można zargumentować również zmianę zawartości opakowania. W samej istocie downsizing jest legalny chyba, że marka jawnie oszukuje konsumentów wprowadzając w błąd co do zawartości opakowań, bądź (od niedawna) fałszywie argumentuje zmianę zawartości produktu np. chęcią bycia bardziej ekologicznym i walką o klimat planety stosując tzw. greenwashing - dodaje Marek Myślicki.

Sam downsizing nie jest przez marki komunikowany, co prawie zawsze prowadzi do „zawodu” wśród konsumentów, którzy odkryją, że ich ulubiony produkt nagle zmniejszył pojemność o np. 20 proc., podczas gdy cena pozostała taka sama. Sam mechanizm opiera się też na tym że konsumentom o wiele łatwiej będzie zaakceptować, to że produktu jest mniej niż np. dużą podwyżkę.

Downsizing - brandy się tym nie chwalą

- Marki najczęściej nie komentują tego typu działań i pozostawiają temat by sam „przygasł” a konsument przyzwyczaił się do nowego produktu. Jedyne komentarze producentów pojawiają się w portalach branżowych i zwykle dotyczą tego samego – wzrost cen składników. Powodem downsizingu jest też nieraz mocna pozycja sieci handlowych, które często zmuszają dostawców do sprzedaży produktów na minimalnych marżach, co wymusza na producentach szukanie wyżej wspomnianych oszczędności - wylicza.

Mniej produktu za tę samą cenę. Dlaczego branża spożywcza stosuje downsizing?

Czy marki zaczną jawniej komunikować downsizing?

- Może w nielicznych przypadkach ale nie sądzę by każda marka chciała się przyznawać „słuchajcie szukamy oszczędności dlatego zmniejszamy ilość Waszych ulubionych produktów, a jednocześnie cenę pozostawiamy bez zmian”. Choć z pewnością znajdzie się kilka kreatywnych marek, które będą potrafiły ubrać to w ciekawy sposób i tym samym pobawić się z konsumentami – nie sądzę jednak by nastąpiło to podczas inflacji i obecnej sytuacji ekonoimicznej w której marki muszą pokazać że rozumieją problemy swoich klientów - zapewnia Marek Myślicki.

Downsizing w branży spożywczej. "Firmy będą musiały w ten sposób kombinować"