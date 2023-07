Biznes i technologie

Dowódca grupy wydobywającej wrak samolotu: było w nim ok. 200 litrów paliwa; jak ścieknie do zbiorników, wrak zostanie postawiony na koła

Autor: PAP

Data: 18-07-2023, 17:23

Samolot został już wyciągnięty z budynku, obecnie czekamy aż ze skrzydła ścieknie paliwo, następnie zostanie on postawiony na koła i przetransportowany do oddalonego o ok. 500 metrów hangaru - powiedział PAP zastępca dowódcy JRG 10 w Warszawie st. kpt. Łukasz Satała dowodzący akcją wyciągania wraku w Chrcynnie.