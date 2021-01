DPD Polska podsumowuje działania CSR 2020

- Choć pandemia koronawirusa nieoczekiwanie zmieniła naszą codzienność, nie powstrzymała pracowników DPD przed angażowaniem się w projekty społeczne. Z powodów epidemicznych nie mogliśmy tak jak dotychczas wspierać lokalnych projektów CSR, gdyż większość z nich po prostu nie mogła się odbyć lub przeniosła się do świata wirtualnego. W poczuciu misji społecznej przyjęliśmy jednak rolę partnera logistycznego dla wielu ważnych inicjatyw, które miały na celu wspieranie medyków w walce z COVID-19 i pomoc najsłabszym. Jesteśmy firmą wrażliwą społecznie, dlatego bez względu na okoliczności staramy się nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują – komentuje Rafał

Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

W tym roku firma DPD Polska aktywnie wspierała walkę z epidemią koronawirusa, nie tylko zapewniając skuteczną i bezpieczną dostawę przesyłek. Firma włączyła się w akcję #SuperBohater, by jako partner logistyczny dostarczyć do szpitali i placówek medycznych paczki pierwszej potrzeby. Zapewniła wsparcie ruchu młodych lekarzy „Korona z głowy”, przekazała w formie darowizny sprzęt ochronny dla personelu medycznego Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii oraz została partnerem logistycznym ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Fryzjerzy dla medyków”, transportując w ręce pracowników służby zdrowia vouchery na wybrane usługi fryzjerskie. Zapewniła też transport okularów w ramach akcji „Pogotowie okularowe” AurumOptics mającej na celu zachęcenie do wpłat funduszy na rzecz medyków zaangażowanych w walkę z pandemią. Pracownicy szpitali z rąk kurierów DPD Polska otrzymali także pakiety upominkowe przygotowane przez firmę Nestle.

Spółka wsparła również charytatywnie działania Grupy Essilor jako partner programu „Zobacz Lepszą Przyszłość”, a także poprzez udział w akcji #TestWzrokuChallenge, której celem było przekazanie okularów korekcyjnych dla dzieci z SOS Wioski Dziecięce lub rodzin zastępczych. W tym roku firma już po raz szósty odpowiedziała na „List do Świętego Mikołaja”, w ramach której obdarowała upominkami podopiecznych domów dziecka Towarzystwa Nasz Dom w Olecku i w Skopaniu. DPD Polska była też partnerem logistycznym inicjatywy o nazwie „Każdy może pomóc”, transportując paczki z prezentami dla dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Udzieliła również wsparcia hospicjum w Częstochowie, m.in. biorąc aktywny udział w biegu charytatywnym „Wybiegaj życie” oraz dostarczyła środki higieny osobistej do Domowego Hospicjum w Białymstoku.

W minionym roku DPD Polska już po raz drugi wzięła udział w rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych dla Fundacji DKMS. Powodem zaangażowania była choroba jednego z kurierów DPD, dzięki czemu w ciągu tygodnia do bazy DKMS zgłosiło się aż ponad 1 000 potencjalnych dawców. Tego lata setki pracowników i współpracowników DPD Polska uczestniczyły także w popularnych zbiórkach połączonych z wykonywaniem pompek (m.in. #Gaszynchallenge, #dlaHani), których celem było zebranie funduszy na leczenie dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni.