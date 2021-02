Drogi krajowe przejezdne. Śnieg i śliskie jezdnie mogą utrudniać jazdę

Błoto pośniegowe występuje w województwie warmińsko-mazurskim na dk 58 odc. Babięta - Ruciane-Nida. Ślisko jest z kolei w woj. dolnośląskim na dk 8 odc. Kłodzko - Kudowa Słone.

Opady śniegu występują na obszarze województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.

Z prognozy pogody wynika - przekazała GDDKiA - że po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie mogą wystąpić opady śniegu. Prognozowany lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do około 3 cm. Pod koniec dnia opady śniegu spodziewane są także na zachodzie.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od -1 do -5 st. C, na Wybrzeżu i lokalnie na Dolnym Śląsku około 0 st. C, a na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat od -6 do -8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu Zachodnim i krańcach południowo-wschodnich porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

