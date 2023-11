Niemal 35 mln zł kosztowało utworzenie podobszaru Igołomska-Północ w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”. W czwartek inwestycja została oficjalnie otwarta. To drugi tego typu teren, po Igołomska-Południe, przygotowany pod przyszłe inwestycje.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ocenił w czwartek podczas uroczystego otwarcia Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), że strefa ta, jak i cały poprzemysłowy teren objęty projektem "Kraków - Nowa Huta Przyszłości", jest początkiem inwestycji, które podniosą atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

Jak podkreślił prezydent, władze miasta stawiają na dynamiczny rozwój Krakowa. "Staramy się, by nasze miasto przyciągało genialne umysły z całego świata, a co za tym idzie nowe technologie i prężne inwestycje biznesowe. Strefa Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości to kolejny etap przedsięwzięcia, które w istotny sposób zmienia oblicze wschodniej części Krakowa" - mówił Majchrowski.

Podobszar Igołomska-Północ w rejonie ul. Igołomskiej jest drugą ukończoną podstrefą, z dwóch realizowanych przez miejską spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości. Pierwsza, Igołomska-Południe, została przekazana na potrzeby inwestorów w 2022 roku.

Prezes tej spółki Artur Paszko ocenił, że oba te podobszary tworzą jedno z najbardziej przyjaznych dla inwestycji miejsc w Małopolsce. "Żaden inny obszar Krakowa nie wymaga tak pilnego działania i nie ma w sobie tak dużego potencjału sprzyjającego rewolucyjnym przemianom, jak Nowa Huta" - wskazał Paszko.

Według niego w ramach zakończonej właśnie inwestycji zrewitalizowano pod przyszłe przedsięwzięcia gospodarcze 17,4 ha terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty.

Obszar ten wyposażono w kompletną infrastrukturę niezbędną do realizacji inwestycji. Teren jest w pełni uzbrojony, posiada instalację wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektroenergetyczną oraz kanały technologiczne do prowadzenia sieci teletechnicznych. Przebudowano sieć energetyczną wysokiego napięcia, powstało energooszczędne oświetlenie.

Podstrefa została zaprojektowana i przygotowana z myślą o inkubatorach przedsiębiorczości, centrach technologicznych oraz obiektach przemysłu wysokich technologii i rzemiosła. Celem przygotowania jest w szczególności rozwój inwestycji z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, takich jak nauki przyrodnicze, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika oraz przemysł maszynowy.

W ocenie prezesa miejskiej spółki realizacja projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości wpłynie na przeobrażenie całej krakowskiej dzielnicy Nowa Huta i pozwoli w istotnym zakresie wspomóc rozwój stolicy Małopolski.

Przekazał on, że pierwszy z dwóch udostępnionych podobszarów SAG - Igołomska-Południe - cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Realizacja projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości", mającego na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty - największej dzielnicy Krakowa, trwa od 2014 roku. W ramach przedsięwzięcia w lipcu 2021 r. oddano do użytku przestrzeń zmodernizowanego kąpieliska w Przylasku Rusieckim, a w grudniu 2022 - pierwszą podstrefę Igołomska-Południe.

Koszt całego przedsięwzięcia to 92,4 mln zł, z czego 58,9 mln zł stanowi unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.