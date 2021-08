DS Smith: Opakowania zgodne z GOZ budują przewagę konkurencyjną

W DS Smith jesteśmy nastawieni na dostarczanie rozwiązań ekologicznych i wierzymy, że dzięki odpowiedniemu doradztwu dla naszych klientów będziemy mogli wspólnie tworzyć rozwiązania zgodne z ideą GOZ - z Pawłem Mazanka, kierownikiem działu innowacji i rozwoju produktu w DS Smith Packaging Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Olimpia Wolf: Gospodarka obiegu zamkniętego nie jest już opcją, a koniecznością. Wiedzą o tym firmy spożywcze i handlowe, które coraz częściej podejmują zobowiązania w zakresie redukcji plastiku. Jak DS Smith może w tym zakresie wesprzeć przedsiębiorców?

Paweł Mazanka: Jako DS Smith produkujemy papier, przyjazne środowisku opakowania z tektury falistej oraz prowadzimy liczne działania recyklingowe. Angażujemy się w wiele działań, pomagając przedsiębiorstwom zredukować plastik, ograniczyć ślad węglowy, jak również zmniejszyć koszty produkcji. W 2020 r. wraz z Fundacją Ellen MacArthur wprowadziliśmy na rynek Zasady Projektowania w Obiegu Zamkniętym, a niedawno zaprezentowaliśmy kolejne rozwiązanie – Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego.

Wiele przedsiębiorstw zwraca się do nas z prośbą o analizę i wsparcie projektowe w celu dopasowania opakowań do ich potrzeb. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy klienci zawsze dostają indywidualnie dopasowane ekologiczne opakowania zgodne ze światowymi trendami ekologicznymi. Cały czas udoskonalamy naszą technologię, a nasi projektanci szkolą się i poszerzają swoje umiejętności, aby dostarczać rozwiązania maksymalnie wydajne, w których używamy jak najmniej surowca, w tym przypadku papieru.

Swoimi działaniami chcemy dawać dobry przykład innym firmom. W czerwcu 2021 r. jako cała Grupa ogłosiliśmy, że do 2050 r. mamy zamiar stać się biznesem neutralnym klimatycznie. Poprzez nasze produkty chcemy pomóc osiągnąć podobny cel innym przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy poszukują bardziej ekologicznych alternatyw. Naprzeciw temu wychodzi zespół 700 projektantów DS Smith, który tworzy opakowania dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Co Państwo oferują firmom w ramach współpracy w obszarze projektowania?

Poza wykwalifikowanym zespołem posiadamy również zaawansowane narzędzia informatyczne. Jesteśmy w stanie zaproponować pełną gamę pomysłów, od najprostszych rozwiązań projektowych, bazując na katalogu FEFCO, do najbardziej skomplikowanych, wymagających zaawansowanej analizy i opracowania. Taka analiza pozwala wypracować produkt, które nie tylko dobrze zabezpieczy towar w całym łańcuchu dostaw, ale również będzie zgodny z Zasadami Projektowania W Obiegu Zamkniętym. Zasady te ściśle kierunkują naszą myśl projektową.

W naszej pracy kluczowa jest też ścisła współpraca z klientem. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać procesy, którym rozwiązanie opakowaniowe będzie poddawane w całym „cyklu życia”. Na przykład w kanale sprzedaży e-commerce, w którym opakowanie narażone jest na całą masę czynników, posiłkujemy się specjalistycznymi laboratoriami i narzędziami, które pozwalają zminimalizować ryzyko uszkodzeń towaru. Poza przygotowaniem rozwiązania opakowaniowego, wspieramy naszych klientów w analizie obecnych procesów, możliwościach optymalizacji i doradzamy w zakresie automatyzacji produkcji. Jesteśmy też w stanie dostarczyć rozwiązanie opakowaniowe dedykowane do konkretnej maszyny pakującej.

Jakie jeszcze rozwiązania proponuje DS Smith, aby wyeliminować plastik z opakowań?

Dysponujemy szerokim portfolio rozwiązań, które pozwalają wyeliminować plastik z opakowań. Przede wszystkim zastępujemy tekturą opakowania i wkładki z tworzyw sztucznych oraz eliminujemy wkłady styropianowe, zastępując je rozwiązaniami tekturowymi, które równie skutecznie zabezpieczają produkt. Wiele firm używa do pakowania folii termokurczliwej na bazie poliolefin lub zaklejanych worków foliowych, które nie są przyjazna dla środowiska. My zastępujemy je tekturowymi rozwiązaniami, tzw. multipackami.

Wyzwaniem dla wielu firm jest oddzielanie plastikowych elementów od papierowych fragmentów konstrukcji, aby móc przekazać je do recyklingu. Dlatego proponujemy klientom modyfikacje konstrukcji, które eliminują tworzywa sztuczne, w tym modernizację linii pakującej u klienta.

Firma DS Smith stworzyła tzw. Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego dla firm, które chcą sprawdzić, jakie opakowanie będzie najbardziej przyjazne dla gospodarki obiegu zamkniętego. Proszę opowiedzieć, co to za narzędzie i w jaki sposób może się przydać przedsiębiorcom?

Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego to nowe przełomowe narzędzie, które umożliwia zapoznanie się i porównywanie projektu opakowania w zakresie wskaźników takich jak możliwość recyklingu, zawartość surowców odnawialnych, optymalizacja łańcucha dostaw. Wskaźniki obejmują osiem różnych obszarów, które weryfikują rozwiązanie pod kątem wymagań gospodarki obiegu zamkniętego i pomagają zidentyfikować obszary z potencjałem do poprawy. Dzięki Wskaźnikom możemy ocenić wpływ każdej decyzji projektowej na środowisko i pomóc klientom tworzyć bardziej zrównoważone rozwiązania.

Może Pan podać przykłady?

Z każdej współpracy z klientem powstają innowacyjne i zrównoważone rozwiązania. Możemy pochwalić się, że wszystkie nasze opakowania nadają się do recyklingu, dlatego producenci tak chętnie z nami pracują. Przykładem udanego rozwiązania może być papierowe opakowanie na wino, które m.in. dzięki tekturowym krawędziom zabezpiecza butelkę.

Nieustannie poszukujemy lepszych rozwiązań i wykonujemy audyty naszych produktów. Ostatnio nasz klient, który dostarcza lasagne do największych sieci handlowych, zgłosił nam, że opakowania na dolnej warstwie palety uginają się i zapadają jeden w drugi. Na początku jako rozwiązanie krótkoterminowe zaproponowaliśmy mocniejszą tekturę. Jednak to wpłynęło na wzrost ceny opakowania oraz większe zużycie surowca. Po przeprowadzeniu audytu udało nam się opracować długofalowe rozwiązanie. Wprowadziliśmy drobne i niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w konstrukcji tacek, które wpłynęły na wytrzymałość, cenę i zużycie surowca. W efekcie zaproponowane rozwiązanie przyniosło 4 proc. oszczędności i zmniejszyło zużycie papieru.

Z Państwa badań wynika, że niemal jedna trzecia polskich klientów całkowicie zaprzestała kupowania określonych marek, ponieważ ich opakowania nie były przyjazne dla środowiska. Czy konsumenci są już wystarczająco wyedukowani w tym temacie, czy cały czas firmy powinny przypominać im o gospodarce obiegu zamkniętego?

To prawda – Polacy zwracają uwagę na kwestie ekologii i ochrony środowiska. Z badań, które przeprowadziliśmy we współpracy z Ipsos Mori, wynika, że 27 proc. całkowicie zaprzestało kupowania produktów poszczególnych marek, bo ich opakowania nie były ekologiczne, ale to wciąż za mało. Mamy nadzieję, że wzrost tej liczby spowoduje kolejne reakcje wśród producentów, aby zastępować obecne rozwiązania opakowaniowe bardziej ekologicznymi. Szczególnie, że z naszych badań wynika, iż 85 proc. Polaków chce kupować produkty, które wykorzystują jak najmniej materiałów opakowaniowych. Według badań PBS Sp. z o.o. i BR Spółka z o.o. przeprowadzonych dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że najbardziej świadomą grupą jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego są ludzie z przedziału 15-24 lata. Edukacja najmłodszych jest dość prosta. Wyzwaniem jest stworzyć umiejętny przekaz dla pozostałych grup wiekowych. W DS Smith jesteśmy nastawieni na dostarczanie rozwiązań ekologicznych i wierzymy, że dzięki odpowiedniemu doradztwu dla naszych klientów będziemy mogli wspólnie tworzyć rozwiązania zgodne z ideą GOZ.

Dlaczego warto dążyć do GOZ? Jakie korzyści odniosą z tego przedsiębiorcy?

GOZ daje korzyści środowiskowe i biznesowe. Wykorzystanie surowców wtórnych pozwala ograniczyć negatywny wpływ na środowisko przez mniejsze ilości pozyskiwanych zasobów, wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Ucząc się wykorzystywać większą ilość materiałów z odzysku będziemy mieć dostęp do dodatkowego źródła surowca potrzebnego do wytworzenia produktu. Chodzi o to, żeby najdłużej jak to możliwe wykorzystywać obecne surowce i materiały. Wróćmy do produktów wielorazowego użytku. Będzie to wymagało rozbudowania obecnej siatki usług, która w łatwy sposób pozwoli na odzyskanie surowca z rynku. Sam recykling to tylko wierzchołek góry lodowej. Przedsiębiorstwa, które dopasowują swoją działalność do GOZ, mają szansę na przeprowadzanie badań, rozwój i tworzenie trendów rynkowych. Mogą zaprojektować nowe materiały i produkty, które będą ekologiczne, łatwe do segregacji i ponownego przetworzenia.

Według badań naukowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Bolońskim owoce umieszczone na tackach z tektury falistej są świeższe i lepiej chronione niż owoce na plastikowych tackach wielokrotnego użytku. Jakie jeszcze przewagi mają opakowania, które nadają się do recyklingu?

Opakowania, które nadają się do recyklingu, mają bardzo wiele zalet pod względem kosztów, wygody i środowiska. Dzięki możliwości ponownego użycia surowców są one efektywne kosztowo. Często są też bardziej poręczne, lżejsze i łatwiejsze w transporcie. Nie zabierają miejsca, dzięki czemu mieści się ich więcej w samochodach dostawczych. Oznacza to, że unika się niepotrzebnych kursów, które emitują dodatkowy dwutlenek węgla.

Jak mówiliśmy wcześniej, coraz więcej konsumentów zwraca też uwagę na to, czy produkty są zapakowane w przyjazne dla środowiska opakowania. Na tej podstawie dokonują wyborów podczas zakupów. Mamy więc kolejną zaletę – opakowania nadające się do recyklingu wpływają też na pozytywne doświadczenia klienta.