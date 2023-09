Chcąc ograniczać ślad węglowy, postawiliśmy sobie za cel wyeliminowanie do 2025 roku z półek sklepowych miliard sztuk plastikowych opakowań - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Paweł Mazanka, Country Design & Innovation Manager, DS Smith.

Paweł Mazanka, Country Design & Innovation Manager, DS Smith. Fot. materiały prasowe

W ciągu ostatniego roku DS Smith zredukował całkowitą emisję gazów cieplarnianych o 10%.

Dla jednego z klientów DS Smith zmniejszył koszt opakowania o 20 proc. i zredukowaliśmy emisję CO2 o ponad 80%, dodatkowo eliminując w 100% użycie tworzyw sztucznych.

Spółka produkuje opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub ponownego użycia, inwestuje też w badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

DS Smith eliminuje ze sklepów plastikowe opakowania

Olimpia Wolf: Zrównoważony rozwój jest obecnie coraz bardziej powszechny oraz doceniany przez kontrahentów oraz konsumentów. W jakim punkcie znajduje się Państwa firma, jeśli chodzi o redukcję śladu węglowego oraz korzystanie z energii OZE?

Paweł Mazanka, Country Design & Innovation Manager, DS Smith: Od wielu lat zrównoważony rozwój leży u podstaw strategii biznesowej DS Smith. Gdy w 2020 roku wdrażaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju, postawiliśmy sobie ambitny cel – zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 roku. By go osiągnąć, rozwijamy innowacyjne, zrównoważone i zoptymalizowane pod względem kosztowym rozwiązania opakowaniowe. W konsekwencji optymalizacji poddawane są procesy produkcyjne, emisja CO2, liczba transportów, czas pakowania oraz ruchy magazynowe. Dzięki temu w ciągu ostatniego roku zredukowaliśmy całkowitą emisję gazów cieplarnianych o 10%. Podnieśliśmy efektywność gospodarowania energią, a 100% zużywanej przez nas energii posiada certyfikat ISO 5001.

Chcąc jeszcze bardziej ograniczać ślad węglowy, postawiliśmy sobie za cel wyeliminowanie do 2025 roku z półek sklepowych miliard sztuk problematycznych, plastikowych opakowań, zastępując je opakowaniami w 100% nadającymi się do recyklingu. Dzięki konsekwentnym działaniom wyeliminowaliśmy 762 mln opakowań z tworzyw sztucznych.

Oprócz działań w zakresie obniżania śladu węglowego z naszych własnych operacji postawiliśmy sobie szczegółowe cele dotyczące otoczenia biznesowego. Do 2025 r. zaangażujemy wszystkich naszych współpracowników w działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, do 2027 r. zachęcimy naszych strategicznych dostawców (odpowiadających za 76% emisji z kupowanych towarów i usług) do określania ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a do 2030 r. ograniczymy emisję gazów cieplarnianych z zakresów 1, 2 i 3 o 46% wobec poziomów w roku 2019. Wierzymy, że dzięki konsekwentnym działaniom, jakie podejmujemy, zrealizujemy te cele.

Włączanie w gospodarkę cyrkularną

Co gospodarka obiegu zamkniętego oznacza dla DS Smith?

Przede wszystkim to eliminowanie odpadów i utrzymywanie materiałów w obiegu. Naszą misją jest proponowanie rozwiązań, które wspierają naszych klientów we włączaniu się w gospodarkę cyrkularną. W Polsce pracujemy z niemal 1800 największych firm. Dlatego nasze działania optymalizujące wpływ środowiskowy i promujące zamykanie obiegu pozwalają na osiągnięcie efektu skali. Aby zdiagnozować funkcjonowanie opakowań w łańcuchu dostaw, opracowaliśmy we współpracy z Fundacją Ellen MacArthur wskaźniki Circular Design Metrics (CDM) pozwalające nam lepiej zarządzać cyklem życia opakowań i minimalizować ich wpływ w oparciu o osiem parametrów środowiskowych, m.in. takich jak emisja CO2, możliwość recyklingu czy zawartość odnawialnych surowców.

Obecnie stosujemy je jako obowiązkowe narzędzie w procesie projektowania. Na ich podstawie prowadzone są wspólnie z klientami projekty w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego.

Z ich wykorzystaniem, dla jednego z klientów, producenta innowacyjnych rozwiązań e-commerce, zmniejszyliśmy koszt opakowania o 20 proc. i zredukowaliśmy emisję CO2 o ponad 80%, dodatkowo eliminując w 100% użycie tworzyw sztucznych. W innym przypadku, dla firmy z branży FMCG niewielka zmiana w konstrukcji opakowania umożliwiła zredukowanie o 1/3 liczby palet, co przełożyło się na zmniejszenie liczby transportów i obniżenie emisji CO2 o prawie 10%. U innego klienta, również globalnej firmy z branży FMCG, dzięki zastosowaniu wskaźników CDM, zmniejszyliśmy emisję CO2 o niemal 17% oraz zredukowaliśmy transport o 25%.

Działania związane z przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i wdrażanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowiskowo często kojarzone są z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych oraz trudnością w oszacowaniu konkretnych korzyści. Przytoczone przykłady i wiele innych projektów, zrealizowanych we współpracy z naszymi klientami wskazuje, że jest dokładnie odwrotnie – to inwestycje dające wymierny zwrot i korzyści biznesowe, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Rozwiązania szyte na miarę

Produkują Państwo opakowania. Które z produktów szczególnie poleciliby Państwo firmom spożywczym i handlowym?

Na rynku, gdzie około 70% decyzji podejmowanych jest w punkcie sprzedaży, produkt klienta musi się wyróżniać, dlatego szczególnej uwadze polecilibyśmy rozwiązania szyte na miarę. Potrzeby poszczególnych firm są różne, dlatego nasi konstruktorzy, z myślą o optymalizacji wszystkich procesów produkcyjno-logistycznych, projektują opakowania dopasowane do konkretnych wymagań klientów. Opakowania muszą być funkcjonalne, jednocześnie zapewniając ochronę i odpowiednią ekspozycję produktu na sklepowych półkach.

Nasz asortyment opakowań konsumenckich gwarantuje zarówno poprawę, jak i ochronę marek i produktów klientów. Współpracujemy z działami marketingu naszych klientów i ich agencjami reklamowymi, aby wspólnie tworzyć rozwiązania, które wpierają sprzedaż w fazie promocji i wdrażania nowych produktów. Wykorzystujemy szereg różnych rodzajów materiałów opakowaniowych (tektura lita i falista), nadruków (offsetowy, fleksograficzny, cyfrowy) i technologii obróbki końcowej (lakierowanie, laminowanie i in.) w celu dostosowania naszego rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów.

Z każdym rokiem rośnie też liczba firm korzystających z opakowań kartonowych projektowanych dla obiegu zamkniętego. Dobrym przykładem jest realizacja dla skandyawskiej firmy przetwórstwa mięsnego, która po audycie swojego łańcucha dostaw, zmieniła rodzaj tektury w opakowaniach. Dzięki zastosowaniu cieńszego, ale równie trwałego materiału, firma ograniczyła emisję CO2 o 290 ton rocznie. Koszty magazynowania, obsługi i transportu uległy obniżeniu o 25% dzięki zmniejszeniu liczby palet wykorzystywanych w zaopatrzeniu i dostawach.

Na potrzeby jednej z belgijskich sieci supermarketów opracowaliśmy nowe opakowania na zakupy, które zastąpiły plastikowe siatki. Pozwoliło jej to zaoszczędzić 160 ton materiałów opakowaniowych rocznie, zmniejszyć liczbę ciężarówek, zaoszczędzić powierzchnię magazynową oraz ograniczyć emisję CO2 o 30%.

Innym przykładem eliminowania plastiku w sektorze FMCG jest współpraca z dystrybutorem jaj kurzych w Bułgarii. Firma postanowiła zastąpić plastikowe opakowania na jaja kartonowymi rozwiązaniami, które w 100% nadają się do recyklingu. Koncepcja została doceniona nie tylko przez konsumentów, ale również jury konkursu “Prize Pack Award” za innowacyjne opakowania w Bułgarii.

DS Smith: nadajemy duże znaczenie projektowaniu opakowań

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez DS Smith każdego roku w zbyt dużych opakowaniach do polskich konsumentów dostarczanych jest ponad 40 mln m3 powietrza. Jakie to niesie konsekwencje i jak temu można by zaradzić?

Za te 40 mln m3 przewiezionego powietrza ktoś musi zapłacić, a na pewno takie środki można zaangażować w bardziej produktywne działania. To także dodatkowe 43 mln złotych wydane na tekturę, bo gdyby opakowania były lepiej dopasowane do produktów, zaoszczędzilibyśmy 88 747 ton nadmiarowej tektury.

Większe są jednak koszty środowiskowe. Moglibyśmy ograniczać emisję do atmosfery ponad 42 tys. ton zbędnego CO2, czyli ekwiwalentu 2,5 mln dodatkowych kursów samochodów dostawczych, które wożą powietrze. Czasem wystarczy zmniejszenie opakowania o zaledwie 1 mm, żeby znacząco zmniejszyć liczbę przejazdów samochodów dostawczych, a tym samym zredukować emisję dwutlenku węgla nawet o 17 proc. Dlatego w DS Smith nadajemy bardzo duże znaczenie projektowaniu opakowań, by z jednej strony zminimalizować ilość wysyłanego powietrza, a z drugiej strony zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przesyłki, tak aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

Od kartonu do kartonu w 14 dni

Jakie rozwiązania w zakresie recyklingu są obecnie polecane firmom?

Aby stworzyć w pełni recyklingowy i cyrkularny łańcuch dostaw, należy przede wszystkim pomyśleć o projekcie produktów. Dlatego współpracujemy z naszymi klientami, aby mieć pewność, że decyzje podejmowane na każdym etapie cyklu życia produktu, od projektu, przez produkcję, po recykling, mogą mieć pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, obniżać koszty i w obszarze wielu czynników poprawiać wydajność łańcucha dostaw.

Razem możemy sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Stoi to u podstaw naszego modelu biznesowego „Od kartonu do kartonu w 14 dni” stworzonego właśnie z myślą o obiegu zamkniętym. Jesteśmy zaangażowani w każdy punkt w łańcuchu dostaw. Produkujemy opakowania dla naszych klientów, które po użyciu odbieramy. Przetworzenie masy papierowej z powrotem na opakowania i wprowadzenie jej na nowo do łańcucha dostaw trwa zaledwie dwa tygodnie. Dzięki recyklingowi surowca możemy ochronić przed wycięciem ponad 360 000 drzew rocznie.

Wdrażając zasady projektowania dla obiegu zamkniętego, tworzymy łatwiejsze w recyklingu rozwiązania w zakresie opakowań, na przykład poprzez zastąpienie jednorazowych opakowań plastikowych bardziej ekologicznymi alternatywami z włókien, bez obniżania jakości.

Opakowania w 100% nadające się do recyklingu

UE jest bliska uzgodnienia nowego kształtu dyrektywy PPWD, której celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych. Jakie to niesie szanse i wyzwania?

Z uznaniem obserwujemy wszystkie inicjatywy ograniczające produkcję odpadów. Każdego roku do oceanów trafia osiem milionów ton plastiku. Jeśli ta liczba się nie zmieni, do 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Tylko jedna trzecia z 26 milionów ton plastikowych odpadów produkowanych każdego roku w Unii Europejskiej jest poddawana recyklingowi. W ujęciu globalnym w rzeczywistości ten odsetek jest jeszcze niższy i sięga zaledwie 9 proc. Przecież znamy i z sukcesem wykorzystujemy naturalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zastępować plastik. Jak wskazuje raport OECD, Global Plastic Outlook, w przeciwieństwie do plastiku, recykling papieru i tektury sięga niemal 85%!

Jeśli dyrektywa zostanie przyjęta w zaproponowanej formie, grozi to zalaniem rynku plastikiem i będzie poważnym krokiem wstecz w ograniczeniu generowania odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie zakłada ona wprowadzenie na rynek milionów ton nowych plastikowych opakowań wielokrotnego użytku, w perspektywie całej wspólnoty. Jednak żeby plastikowe skrzynki wielokrotnego użytku były przyjazne dla środowiska muszą być ponownie użyte co najmniej 63 razy! W przypadku samych tylko opakowań transportowych, na rynek trafiłoby 8,1 mld nowych plastikowych skrzynek o wadze 12 mln ton, a do umycia przed ponownym wykorzystaniem zaledwie połowy z nich, potrzebne byłoby 16 mld litrów wody. Systemy ponownego użycia powinny być stosowane tam, gdzie jest to korzystne dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, a korzystne na pewno nie jest tak ogromne zużycie wody. Ze wskaźnikiem recyklingu przekraczającym 80%, tektura falista jest najczęściej poddawanym recyklingowi materiałem opakowaniowym. Rynek recyklingu papieru działa i jest modelem, do którego Unia Europejska powinna zachęcać innych.

W DS Smith produkujemy opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub ponownego użycia. Nadal jednak inwestujemy w badania nad nowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, które dadzą nam jeszcze większe możliwości. Pracujemy nad produkcją papieru i opakowań z tak nieoczywistych surowców jak m.in. słoma, konopie, łupiny kakaowe, wodorosty, odpady rolnicze, a nawet stokrotki. To przyjazne dla środowiska surowce naturalne. Proponowane poprawki do projektu dyrektywy PPWD grożą jednak dodaniem kolejnych miliardów kawałków plastiku do 91% odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi na świecie.

Dziękuję za rozmowę.