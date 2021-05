DS Smith rozpoczyna budowę fabryki w Bełchatowie

DS Smith, producent proekologicznych opakowań z tektury falistej rozpoczyna budowę fabryki w Bełchatowie. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 250 mln zł.

Autor: OW, portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 13:20

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Wizualizacja fabryki, materiały prasowe

Na prawie trzynastohektarowej działce powstanie nowoczesna fabryka o powierzchni 37 tys. m2.

W nowym zakładzie będą produkowane najwyższej jakości opakowania z tektury falistej m.in. ekspozycyjne, transportowe, dedykowane sprzedaży e-commerce oraz przemysłowe.

Produkcja ruszy w pierwszym kwartale 2022 roku.

Inwestycja z myślą o zmieniającym się świecie

Wszystkie produkty będą dopasowane do indywidualnych wymagań klientów oraz spełniające ambitne cele środowiskowe.

– Naszym celem jest zbudowanie jednej z najnowocześniejszych fabryk opakowań z tektury falistej w Europie. Chcemy się rozwijać i wciąż zachwycać naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami – komentuje Krzysztof Sadowski, prezes DS Smith Polska.

DS Smith znana jest także z profesjonalnych usług doradczych dotyczących łańcucha dostaw. Co siódme opakowanie tekturowe w Europie i co dziesiąte w Polsce produkowane jest przez DS Smith. Każdego dnia z polskich fabryk wyjeżdża 3,5 miliona tekturowych opakowań.

Jak przyznaje prezes DS Smith Polska atutami tej lokalizacji są dogodne logistycznie położenie, właściwości terenu, który spełnia oczekiwania inwestycyjne oraz dobry dialog z władzami Bełchatowa. Miasto jest dobrze skomunikowane z polską siecią dróg krajowych i autostrad.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na budowę czwartej fabryki? – Budowa tej fabryki pozwoli nam kontynuować nieprzerwany od wielu lat rozwój. Wobec wyczerpania mocy produkcyjnych w naszych 3 zintegrowanych fabrykach w Polsce, ta inwestycja pozwoli nadal rozwijać biznes i zaspokajać potrzeby naszych klientów. Co więcej będzie to jedna z najnowocześniejszych fabryk opakowań z tektury falistej w Europie. Sprawi to, że nasza oferta będzie jeszcze bardziej konkurencyjna – mówi Krzysztof Sadowski.

Biznes opiera się na materiale, który zamyka obieg

Jak nowa fabryka wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym? – Myślę, że odpowiedź na to pytanie powinna dotyczyć nie tylko samej, nowopowstającej fabryki, ale całego naszego biznesu. Tektura jest materiałem, który w ponad 80% produkowany jest z surowców wtórnych i jest łatwy do recyklingu. Oznacza to, że nasz biznes opiera się na materiale, który zamyka obieg. Co więcej wciąż pracujemy nad tym, aby każde włókno było jak najlepiej wykorzystane i ograniczamy odpad do minimum. Nasi konstruktorzy i technolodzy dbają o to, aby każde opakowanie było wydajne w całym łańcuchu dostaw – tłumaczy Krzysztof Sadowski.

– Naszą ambicją jest też redukcja emisji CO2, eliminacja problematycznych tworzyw sztucznych z półek sklepowych, czy zmniejszenie liczby ciężarówek na drogach. W te działania angażujemy naszych pracowników, np. organizując lekcje ekologii w szkołach czy finansując projekty wspomagające bioróżnorodność. Od 2 lat współpracujemy z Fundacją Ellen MacArthur w celu przyspieszenia wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystkie te inicjatywy będziemy realizować również w nowej fabryce w Bełchatowie i angażować w nie naszych pracowników – dodaje.

Szansa dla mieszkańców miasta i okolic

Dla mieszkańców miasta i okolic to ogromna szansa na pracę i rozwój w nowoczesnej i stale rozwijającej się firmie o światowym zasięgu.

– Dla nas istotne jest to, że w Bełchatowie, w naszej strefie przemysłowej uruchomiona zostanie nowa fabryka, prowadzona przez firmę o ugruntowanej pozycji biznesowej. Ważne dla nas są nowe miejsca pracy, a te zapewni DS Smith. Dokładamy wszelkich starań, by proces inwestycyjny w Bełchatowie przebiegał sprawnie. Każda z firm otwierająca swój biznes w strefie ekonomicznej otrzymuje indywidualnego opiekuna inwestycji. Jesteśmy otwarci na sugestie i gotowi na współpracę z przedsiębiorcami, którzy biznesowo chcą zawiązać się z Bełchatowem – mówi Mariola Czechowska Prezydent Bełchatowa.

– Dysponujemy dobrze usytuowanymi i uzbrojonymi terenami przeznaczonymi pod inwestycje, które wchodzą w skład Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Korzyści są więc obopólne. Zyskuje zarówno gospodarczo Bełchatów jak i też firmy inwestujące w naszym mieście. Mamy konkurencyjne ceny działek, które w całości objęte są planem zagospodarowania przestrzennego. Firmy zwolnione są z podatku od nieruchomości – dodaje.

Ponad 200 nowych miejsc pracy

Docelowo w Bełchatowie będzie pracowało ponad 200 osób. Kolejnych 100 znajdzie pracę w firmach, które będą współpracowały z DS Smith. W fabryce będą potrzebne osoby o różnych kompetencjach i doświadczeniu. Mowa np. o operatorach maszyn produkcyjnych, inżynierach produkcji i utrzymania ruchu, jak też specjalistach w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu. Jak deklaruje DS Smith większość osób, które znajdą pracę w fabryce opakowań, będzie pochodziła z Bełchatowa i okolic. Firma zapewnia m.in. szkolenia oraz proces wdrożenia w nowe obowiązki każdego z nowo zatrudnionych pracowników.

Proces rekrutacyjny już trwa. Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje CV na adres: rekrutacja@dssmith.com oraz na bieżąco śledzić oferty pracy na stronie inwestora dssmith.com/kariera, na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniowych.

***

DS Smith jest producentem proekologicznych opakowań z tektury falistej, a ponadto zajmuje się recyklingiem i produkcją papieru. Odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw w sektorach takich jak e-commerce, FMCG i przemysł. Poprzez swój cel "Kreowanie opakowań z myślą o zmieniającym się świecie" oraz strategię zrównoważonego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość”, DS Smith angażuje się w przyspieszenie wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Firma dostarcza swoim klientom i społeczeństwu przyjazne środowisku rozwiązania − zastępuje problematyczne tworzywa sztuczne, eliminuje ślad węglowy z łańcucha dostaw i zapewnia nowatorskie rozwiązania w zakresie recyklingu.

Dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów model „Pudełko z pudełka w 14 dni”, szerokie możliwości projektowe i innowacyjność stanowią fundament oferty. Firma ma siedzibę główną w Londynie i jest notowana na liście FTSE 100. Działa w 34 krajach, zatrudniając blisko 30 000 osób. Jest partnerem strategicznym Fundacji Ellen MacArthur. Jej historia zaczęła się od założonej w latach 40. XX wieku przez rodzinę Smith firmy produkującej pudełka.

Na terenie Polski firma posiada 4 fabryki zlokalizowane w Kielcach, Oławie, Kutnie i Kwidzynie oraz centra logistyczne w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Czeladzi. Firma zatrudnia ponad 1300 osób.