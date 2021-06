DSI Freezing przejmuje 2 firmy w dziedzinie zamrażania żywności

DSI Freezing Solutions A/S , nabył Cryogenic Equipment and Services NV (CES) i Dantech Freezing Systems A/S (Dantech). Tym samym firma stworzyła nowego światowego gracza z najszerszą w branży gamą produktów w zakresie przemysłowego zamrażania, chłodzenia i obróbki cieplnej żywności.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 09-06-2021, 16:31

DSI Freezing przejmuje 2 firmy; fot. unsplash

DSI Freezing Solutions A/S (DSI) poszerzyła swoje portfolio poprzez przejęcie belgijskiej firmy CES, eksperta w dziedzinie zamrażania kriogenicznego, a także firmy Dantech, która należy do światowych liderów technologii mechanicznego zamrażania, zwłaszcza pod względem produkcji zamrażarek spiralnych i tunelowych

DSI jest obecnie jedynym globalnym dostawcą wszystkich trzech rodzajów technologii zamrażania, tworząc znaczące synergie zarówno dla obecnych, jak i przyszłych klientów.

Trzy firmy stają się jedną

Od czasu przejęcia DSI w 2017 roku przez Procuritas Capital Investors, skandynawski fundusz private equity, firma celowo pracowała nad zbudowaniem silnej platformy zapewniającej przyszły wzrost. Czyniła to częściowo poprzez przejęcie wieloletniego partnera Erlinord, który zajmuje się zautomatyzowaną częścią procesu zamrażania płytowego, częściowo poprzez ogromne inwestycje w produkcję, organizację sprzedaży, zaplecze testowe, badania i rozwój oraz IT. Dziś DSI jest obecna w Danii, Korei, Singapurze, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Firma CES została założona w 1989 roku przez Karela Vanackere i od tego czasu stała się jednym z największych niezależnych dostawców technologii kriogenicznego zamrażania na świecie. Firma ma swoją siedzibę w Belgii, skąd dostarcza sprzęt głównie dla przemysłu spożywczego, ale także farmaceutycznego i metalowego. W Stanach Zjednoczonych produkuje głównie sprzęt dla przemysłu spożywczego.

Hans Vanackere, który teraz przekazuje firmę i odchodzi ze stanowiska dyrektora generalnego, mówi: „Zależało nam na znalezieniu partnera o wiodącej pozycji, dogłębnej znajomości branży, skupionego na jakości i klientach oraz silnej wizji przyszłego rozwoju CES”.

Firma Dantech została założona w 2017 roku i do momentu przejęcia była własnością Henrika Zieglera i Carstena Bak Andreasena. Spółka powstała w wyniku połączenia Dantech Freezing Systems Pte. Ltd. i Innosteel A/S. Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań w zakresie zamrażania dla przemysłu spożywczego. Rozwijała się szybko , zwłaszcza w ostatnich latach, a dziś jest wiodącym światowym graczem w dziedzinie mechanicznego zamrażania, w tym za pomocą zamrażarek spiralnych i tunelowych, a także pieców spiralnych. Siedziba firmy Dantech znajduje się w Aalborgu i ma oddziały w USA, Singapurze, Meksyku, Rosji, Polsce i Niemczech.

Henrik Ziegler stwierdza: „Szukaliśmy partnera, który przyspieszy i wesprze nasz przyszły rozwój” , a Carsten Bak Andreasen dodaje: „Równie ważne było dla nas upewnienie się, że kupujący będzie nadal koncentrował się na tworzeniu przyszłych możliwości dla pracowników w oparciu o rozwój firmy”.

Henrik Ziegler będzie nadal zaangażowany w zarządzanie nową, większą firmą.

Wraz z przejęciem obu firm pojawił się międzynarodowy gracz na polu technologii żywności, a pozycja Danii jako kraju wiodącego w tej dziedzinie została jeszcze bardziej ugruntowana.

Oczekiwania na przyszłość

Pomimo pandemii Covid-19, DSI Freezing Solutions A/S osiągnęła w 2020 r. wzrost przychodów o + 5% i wzrost wyniku netto o + 10%, a oczekiwania na nadchodzące lata są wysokie.

„Dzięki naszej nowej konfiguracji i łącznie około 300 pracownikom spodziewamy się obrotu przekraczającego 500 mln DKK w 2021 r.” - mówi Lars Priess, dodając: „Z niecierpliwością czekamy na jeszcze większe zbliżenie się do naszych klientów dzięki naszej silnej konfiguracji produkcyjnej i usługowej w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Około połowa naszych klientów korzysta z kilku różnych rodzajów technologii zamrażania, które mogą teraz uzyskać od jednego dostawcy”.

Trzy technologie zamrażania (płytowa, kriogeniczna i mechaniczna) dobrze się uzupełniają i obejmują zarówno produkcję wielkoseryjną, jak i niskoseryjną, a także zamrażanie IQF, blokowe i masowe. Ponadto technologie obejmują praktycznie całe spektrum żywności, od mięsa, ryb i drobiu (w tym produktów ubocznych) po owoce, warzywa i dania gotowe. Wszystkie trzy firmy już teraz łączy pasja do jakości i zmniejszania wpływu na środowisko. Coraz częściej przyglądają się przyjaznym dla środowiska alternatywom, które mogą mieć znaczenie zarówno dla przyszłych pokoleń, jak i dla kwestii biznesowych obecnych klientów, na przykład w postaci zmniejszonego zużycia energii, chemikaliów i wody.