DSV wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne do swoich magazynów i rozpoczyna proces robotyzacji usług. W Łozienicy k. Szczecina powstanie pierwszy system AutoStore dla klientów logistycznych. Obiekt dedykowany głównie branży e-Commerce wzmocni pozycję woj. zachodniopomorskiego jako HUBu logistycznego dla krajów Nordyckich czy Niemiec. Inwestycja ma zostać oddana do użytku na początku 2024 roku.

DSV automatyzuje usługi magazynowe /fot. PTWP

Automatyzacja rozwija się w Polsce

Ostatnie lata zaowocowały dynamicznym rozwojem sektora e-Commerce w Polsce, jak i całej Europie. Wraz ze wzrostem liczby zamówień zmieniły się oczekiwania klientów – i firm - wobec tego, jak powinien wyglądać proces dokonywania zakupów online. Krytycznym elementem stała się logistyka. Odpowiednie skalibrowanie łańcuchów logistycznych jest warunkiem rozwoju przedsiębiorstw w Internecie.

W przeciągu kilku lat Polska zyskała pozycję istotnego ogniwa w łańcuchu dostaw dla sektora e-handlu w regionie CEE oraz Europy Północnej. Jako DSV dążymy do tego, by tę pozycję nie tylko wzmocnić, ale jednocześnie rozszerzyć na rynki Europy Zachodniej. Inwestycja w magazyn i roboty AutoStore w Łozienicy jest elementem naszej globalnej strategii, w której kluczowe miejsce zajmuje rozwój poprzez wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych – mówi Wojciech Cipiur, Prezes Zarządu DSV Solutions

Nowoczesne usługi magazynowe zapewniają firmom możliwość skorzystania z najlepszych doświadczeń oraz know-how bez konieczności rozwoju własnych magazynów, systemów zarządzania produktami, wysyłkami, zwrotami czy transportami. Logistyka kontraktowa jest szansą dla firm e-commerce na szybki rozwój na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej oraz Skandynawii, gdzie przewidywalność dostaw, jakość doświadczenia związanego z przesyłką, są absolutnie kluczowe dla odniesienia sukcesu.

Czym jest AutoStore?

AutoStore to system, w którym produkty są transportowane w ramach magazynu

przez flotę robotów. Znacząco usprawnia to proces zarządzania stanem magazynowym,

na który składają się dziesiątki tysięcy różnorodnych produktów, np. artykuły odzieżowe. etc. Każdy z nich trafia do specjalnego pojemnika, tzw. binu, który jest następnie transportowany w ramach magazynu. Maszyny pomagają pracownikom w kompletacji zamówień.

W swojej pracy roboty samodzielnie lokalizują pojemniki z wybranymi produktami, pobierają je, a następnie transportują je do portu, gdzie są przyjmowane i pakowane przez człowieka. Dzięki tej współpracy paczki są szybciej kompletowane i wysyłane do odbiorcy końcowego, co skraca czas potrzebny od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia paczki pod wskazany adres.

AutoStore w Polsce

System AutoStore idealnie wpisuje się w potrzeby dzisiejszego rynku e-commerce. Największym wyzwaniem dla każdego biznesu działającego online jest wysoka zmienność. W skali roku większość firm odnotowuje skok obrotów w czwartym kwartale, z kilkoma wyjątkami. Dla przykładu branża fashion posiada kilka sprzedażowych szczytów sezonowych, zaś w branży home&garden najwięcej zamówień przypada na wiosnę. Ta wysoka zmienność stanowi wyzwanie w procesie planowania operacji logistycznych.

Do tej pory świetnie sobie radziliśmy z zarządzaniem zmiennością, ale doszliśmy do wniosku, że zanim podejmiemy kolejną inwestycję, przeanalizujemy efektywność AutoStore w warunkach polskiego rynku. System ten stosowany jest przez DSV już w innych krajach. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to rozwiązanie niezwykle opłacalne, stanowiące odpowiedź na dwa ryzyka: rosnące koszty powierzchni magazynowej i koszty pracy – dodaje Zbigniew Kempski, Członek Zarządu DSV Solutions.

Inwestycja DSV jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z nowoczesnymi, elastycznymi i zautomatyzowanymi rozwiązaniami logistycznymi. Równocześnie robotyzacja zmniejsza wpływ magazynu na środowisko naturalne dzięki zmniejszeniu powierzchni, jakiej potrzebuje magazyn, oraz redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną – nawet o 60 proc.

DSV w Polsce

Pionierski projekt magazynu multibrandowego z systemem AutoStore zostanie zrealizowany w Łozienicy w województwie zachodniopomorskim. To kolejny – a jednocześnie najbardziej zaawansowany technologicznie – projekt inwestycyjny DSV w Polsce. W 17 lokalizacjach na terenie całego kraju świadczone są kompleksowe usługi logistyki magazynowej dla partnerów m.in. z sektorów farmaceutycznego, healthcare, automotive, elektroniki, telekomunikacji, FMCG, retail, white goods czy beauty.

