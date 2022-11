Działalność firmy DTW Logistics opiera się na świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu spedycji krajowej i międzynarodowej w drogowym transporcie towarów neutralnych, chłodniczych oraz niebezpiecznych (ADR), a także usług logistycznych. Kluczową lokalizacją pozostaje Błonie, gdzie przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w Polsce.Dzięki nowej powierzchni dostarczonej przez Panattoni, firma po raz kolejny może zwiększyć skalę operacji w zakresie usług fulfilmentu oraz logistyki kontraktowej.

W położonym w Błoniu Panattoni Park Warsaw West DTW Logistics wynajęło ponad 25 000 m kw. i w ramach inwestycji pod jednym dachem skonsoliduje działalność w regionie. Firma skorzysta m.in. ze strefy co-packingu z doświetleniem, magazynu celnego oraz obszernych parkingów. Ponadto realizacja zostanie wyposażona w szereg zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą uzyskać certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent.

Po raz kolejny intensywna działalność Panattoni w regionie warszawskim otwiera nowe możliwości do rozwoju dla naszych klientów. Atrakcyjna lokalizacja pozwoliła DTW Logistics na dalszy rozwój na strategicznym dla firmy rynku, a także przeniesienie działalności na bardziej nowoczesną powierzchnię, która pozwala na optymalizację wielu procesów. To doskonałe uczucie dopisać do portfolio Panattoni kolejnego klienta z branży TSL. Mamy nadzieję, że więcej wspólnych realizacji jeszcze przed nami

– mówi Olga Wałkiewicz, Senior Development Manager w Panattoni.