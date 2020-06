Duński rząd planuje stworzyć fundusz pomocy dla dużych firm

Duński rząd poinformował w piątek, że zamierza stworzyć fundusz wsparcia dla ok. 200 największych prywatnych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Wartość funduszu ma wynieść co najmniej 10 mld koron duńskich (ok. 6 mld zł).