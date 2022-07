Duża transakcja na rynku magazynowym. Fundusz kupił 5 parków logistycznych

Autor: op. AT

Data: 05-07-2022, 13:59

Panattoni sfinalizowało sprzedaż pięciu parków logistycznych w Polsce za 160 mln euro.

Panattoni sprzedaje pięć parków logistycznych w Polsce

Panattoni sprzedało pięć parków logistycznych w Polsce. Nabywcą portfolio w pełni wynajętych obiektów o łącznej powierzchni 230 000 mkw. jest północnoamerykański fundusz inwestycyjny.

Trzy ze sprzedanych parków logistycznych znajdują się w Warszawie - jeden w pobliżu lotniska a dwa w zachodniej części stolicy Polski. Czwarty zlokalizowany jest na wschodzie Poznania, w strategicznym miejscu przy autostradzie A2 między Warszawą a Berlinem. Ostatni - w pobliżu Radomia w centralnej Polsce, 100 km na południe od Warszawy.

Panattoni o sprzedaży parków logistycznych

Robert Dobrzycki, CEO i współwłaściciel Panattoni, powiedział:

„Panattoni, po ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i budżetem, z sukcesem sfinalizowało sprzedaż tych pięciu, w pełni wynajętych parków logistycznych w Polsce, na rzecz wiodącego globalnego zarządcy inwestycji w nieruchomości. Chociaż perspektywy gospodarcze nie są już tak dobre, nieruchomości przemysłowe pozostają tą klasą aktywów, która wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Niedawny, gwałtowny wzrost kosztów budowy i indeksacja inflacyjna czynszów sprawiają, że przynoszące stały dochód nieruchomości są bardzo atrakcyjną propozycją dla inwestorów. Całkowicie wynajęte obiekty mogą nabywać poniżej kosztów odtworzenia”.

Panattoni jest pewne, że długoterminowe perspektywy dla polskiego rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych są dobre.

„Jest wiele powodów do optymizmu, w tym utrzymujący się silny trend „nearshoringu” na skutek zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, niższa penetracja e-commerce w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej. Nadal utrzymuje się też apetyt międzynarodowych firm na tworzenie tu zakładów produkcyjnych ze względu na tanią, wykwalifikowaną siłę roboczą i duży rynek krajowy”.

Transakcje na rynku magazynowym w 2022

W I kwartale 2022 r. wartość zrealizowanych transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym w Polsce wyniosła 1,7 mld euro. Choć to wolumen niższy niż w poprzednim kwartale, to według CBRE i tak stanowi trzecie, najlepsze otwarcie roku od 2016 roku. Chociaż wojna w sąsiedniej Ukrainie i rosnąca inflacja zaniepokoiły inwestorów, popyt ze strony najemców pozostaje silny, a spadek wolumenu transakcji w stosunku do końca ubiegłego roku był bardziej wynikiem braku odpowiedniego produktu niż słabnącego zainteresowania aktywami przemysłowymi i logistycznymi. CBRE podkreśla również, że stopy kapitalizacji na koniec pierwszego kwartału dla polskich nieruchomości przemysłowo-logistycznych wyniosły 4,35 proc. i odznaczają się stabilnym trendem w kolejnych miesiącach.