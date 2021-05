Duże firmy będą potrzebowały zgody na kluczowe decyzje biznesowe?

Ministerstwo Obrony Narodowej forsuje projekt ustawy, która nakaże dużym firmom uzyskiwanie zgód na niemal wszystkie kluczowe decyzje biznesowe - ostrzega money.pl i mówi pełzającej nacjonalizacji gospodarki.

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki stworzyło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Cel to zwiększać rodzime bezpieczeństwo przy pomocy biznesu. Przedsiębiorcy, których działalność zostanie uznana za istotną pod kątem obronności kraju, znajdą się na specjalnej liście. Za swoją chęć pomocy będą otrzymywać pieniądze. Co do zasady na liście znajdą się tylko te firmy, które się na to zgodzą.

W projekcie ustawy znajduje się jednak furtka. Pozwala ona umieścić w wykazie w zasadzie każdy podmiot, który zechcą rządzący. Bez wątpienia będą to przedsiębiorcy z branży wojskowej, firmy telekomunikacyjne, branża chemiczna i wiele innych - sugeruje money.pl.

Kluczowy dla biznesu przepis - projektowany art. 9 - przewiduje, że przedsiębiorca, który znajdzie się w wykazie, będzie musiał uzyskiwać zgodę na dokonanie istotnych czynności prawnych. Brak zgody np. na przeniesienie siedziby za granicę, sprzedaż lub rozebranie ważnej infrastruktury czy zaprzestanie określonej działalności, skutkować będzie "niewywołaniem skutków prawnych czynności prawnej".

